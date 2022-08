Kataklizma v Dolini smrti: 'Zgodovinski dogodek, ki se zgodi enkrat na 1000 let'

Voda se je medtem sicer umaknila s cest, a je na njih pustila debele nanose blata in gramoza. Tisti, ki jih je nevihta ujela, so šele v začetku tega tedna uspeli zapustiti Dolino smrti.

Več sto obiskovalcev in zaposlenih sprva ni moglo zapustiti krajev, kamor so se zatekli pred ujmo, zaposleni v Dolini smrti pa pravijo, da so ceste v parku še vedno neprevozne.

Daniel Berc, meteorolog hidrometeorološkega združenja mesta Las Vegas, je padavine označil za zgodovinski dogodek, ki se zgodi enkrat na 1000 let. Možnosti, da se to zgodi v določenem letu so 0,1 odstotne.

Puščavska kotlina, opisana kot "dežela skrajnosti", je najbolj suh kraj v Severni Ameriki in je znan po temperaturah, ki so se povzpele višje kot kjerkoli drugje na Zemlji.

Nacionalni park Dolina smrti se razteza na 13,7 milijona kvadratnih kilometrov, po njem se prepleta več kot 1500 kilometrov cest. Taki dogodki, ki so načeloma nekoč veljali za izjemno redke, so dandanes vedno bolj pogostejši. Znanstveniki trdijo, da so vremenski ekstremi, ki nastajajo zaradi podnebne krize vse bolj verjetni na ameriškem zahodu, ki ga še kar pesti močna suša. Pričakovanja meteorologov so, da bodo sušna obdobja prekinjena z močnimi, uničujočimi nevihtami.

Direktor nacionalnega parka Dolina smrti Mike Reynolds je dejal, da bo trajalo kar nekaj časa, da se popravi škoda, ki jo je povzročilo neurje.