Pri evakuaciji pomagal tudi Slovenec, potniki v šoku: 'Mislili smo, da se bomo prevrnili'

Plutje s katamaranom po hrvaških otokih se sliši kot čudovita avantura. A 70 potnikom, ki so s katamaranom nasedli na čeri pri Premudi, se tak izlet ne sliši več tako čudovito. Ko je katamaran nasedel, so jih evakuirali, na pomoč so jim prihiteli tudi otočani z ladjicami in drug trajekt ter jih prepeljali na Silbo. In če je bil katamaran včeraj le na pol potopljen, ga je morje danes v celoti pogoltnilo.

Princ Zadra družbe Mia Tours na redni liniji iz Zadra proti Premudi, Silbi in Olibu je pred Premudo trčil v skalo in nasedel na čeri. Potnike, ki so bili na katamaranu, so evakuirali. So šokirani, vendar tudi veseli, da nihče ni bil poškodovan.

"Bilo je zelo neprijetno, ladja je bila nagnjena, v nekem trenutku je bili celo videti, kot da se še bolj nagiba in mislili smo, da se bomo prevrnili," je za Net.hr povedala ena od potnic, Ana, ki se je na izlet podala v upanju na miren in čudovit podaljšan vikend. "Vse pohvale ljudem, ki so mirili situacijo in se trudili, da potniki ne bi naredili panike, ker so kar naenkrat začele padati stvari in ljudje, eden čez drugega." Mnogi so zaradi padca utrpeli modrice, večjih poškodb pa ni bilo. "Velika sreča v vsem je, da smo ostali na čeri, ker če bi šli čez, bi verjetno padli v morje in potonili," je dejal drugi potnik Franko.

Potnikom so na pomoč priskočili otočani s svojimi čolni, potem ko je bil poslan poziv za pomoč v skupino na aplikaciji WhatsApp, v kateri je vseh 250 prebivalcev Premude. Dodatne težave je povzročila tema, v nekem trenutku pa je celo zmanjkalo elektrike na katamaranu, panika in preplah med potniki pa sta se le še povečala. Eden prvih, ki so prihiteli na pomoč, je bil tudi Slovenec, ki živi na Premudi, Igor Horvat. "Vsi smo se nemudoma odzvali, se usedli v svoje čolne in odhiteli na pomoč. Nismo vedeli, kako bomo reševali te ljudi, organizirali smo se šele, ko smo prišli na mesto nesreče." A tudi reševanje ni bilo preprosto. 10 do 15 minut po klicu na pomoč so bili prvi otočani že pri potnikih in jih začeli reševati, je pojasnil Veljko Žuvanić, eden od otočanov. "Vsak je odpeljal sedem do osem ljudi v vas, nato smo se vrnili po druge. Najprej smo rešili potnike, nato stvari, ki so bile na ladji, na koncu pa še posadko, ker se je ladja že začela potapljati," je razložil.