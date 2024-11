Princ Zadra nasedel na čeri pri Premudi, potniki evakuirani

Potniki, ki so v petek zvečer od Zadra pluli proti otokom v tamkajšnjem arhipelagu, so na morju doživeli pravo pustolovščino. Njihov katamaran je nasedel na čeri pri Premudi, odrejena je bila evakuacija, na pomoč so jim prihiteli otočani s svojimi ladjicami in drug trajekt. Prepeljali so jih na Silbo, kjer jih je pričakal zdravnik.