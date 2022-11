Katar je podpisal pogodbo o dobavi plina Kitajski za 27 let

"To pomeni, da so dolgoročni posli pomembni tako za prodajalca kot kupca," je poudaril.

"Danes je pomemben mejnik za prvo prodajno pogodbo za projekt Severno polje Vzhod. Gre za 4 milijone ton plina za 27 let za kitajski Sinopec," je dejal Saad al-Kaabi v intervjuju v Dohi, tik pred podpisom pogodbe, za Reuters .

Podpisali so tudi že pogodbe s partnerji za Severno polje Jug, ki predstavlja drugo fazo širitve.

Plin bo prihajal iz Severnega polja, enega največjih plinskih polj na svetu, ki si ga Katar deli z Iranom, ki svoj delež imenuje Južni Pars. QatarEnergy je v začetku tega leta že podpisal pogodbe za Severno polje Vzhod, prvo in večjo fazo dvofaznega načrta širitve Severnega polja, ki vključuje šest vagonov utekočinjenega zemeljskega plina, ki bodo do leta 2027 povečali katarsko zmogljivost utekočinjanja na 126 milijonov ton letno.

"Zelo smo veseli tega dogovora s Sinopecom, ker smo imeli v preteklosti dolgoročno razmerje. In to naše razmerje pelje na nove ravni, saj imamo SPA (20-letna kupoprodajna pogodba), ki bo trajala do leta 2050," je dejal Kaabi.

Po njegovih besedah potekajo tudi pogajanja z drugimi kupci na Kitajskem in po Evropi in svetu, ki želijo imeti zanesljivo oskrbo. "Mislim, da je nedavna nestanovitnost plina spodbudila kupce, da so razumeli pomen dolgoročne ponudbe."

Kaabi je še dodal, da pogajanja o lastniškem deležu v projektu širitve zalivske države potekajo z več subjekti. QatarEnergy je obdržal 75-odstotni skupni delež v širitvi in bi lahko dal do 5 odstotkov tega deleža nekaterim kupcem.