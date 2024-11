Katar nad pogajanji med Izraelom in Hamasom dvignil roke

"Katarci so Izraelce in Hamas obvestili, da dokler se v dobri veri ne bodo hoteli pogajati o sporazumu, ne morejo več posredovati," je povedal vir, ki želi ostati anonimen. Obenem je dodal, da "politični urad Hamasa posledično ne služi več svojemu namenu".

Vir je za AFP še dejal, da je Katar o svoji odločitvi že obvestil tudi ameriško administracijo. Kot je pojasnil, so Katarci sporočili ZDA, da so se pripravljeni znova vključiti v posredovanje, ko bosta obe strani pokazali iskreno pripravljenost za vrnitev za pogajalsko mizo.

Večmesečna pogajanja

Katar se je skupaj z ZDA in Egiptom več mesecev brezplodno pogajal o premirju in izpustitvi talcev. Hamas je sicer izrazil strinjanje z načrtom za premirje in izmenjavo ujetnikov, ki ga je junija odobril tudi Varnostni svet ZN, a temu ni naklonjena izraelska vlada, ki vztraja pri vojaški rešitvi konflikta.

V novih izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 14 ljudi

Izraelske letalske sile so ponoči v napadu v južnem delu Gaze Han Junis zadele šotore, v katerih so bili nastanjeni razseljeni Palestinci. Pri tem je bilo ubitih najmanj devet ljudi, med njimi otroci in ženske, je za AFP povedal predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal.

Palestinski Rdeči polmesec je potrdil število žrtev in sporočil, da je bilo v napadu ranjenih še 11 ljudi.

V drugem zračnem napadu je bilo ubitih pet ljudi, vključno z otroki, okoli 22 je ranjenih. Izraelska vojaška letala so v tem napadu po navedbah Basala zadela šolo v enem od okrožij mesta Gaza, ki so jo spremenili v zavetišče za več tisoč razseljenih ljudi.