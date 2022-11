Navijaška vas v Katarju: ladijski kontejnerji za več kot 200 evrov na noč

Do začetka nogometnega prvenstva v nogometu, ki bo letos potekalo v Katarju, je manj kot mesec dni. Turnir bo tokrat za razliko od prejšnjih let potekal v zimskem času, a kritiki opozarjajo, da je nad turnirjem že pred začetkom velik črn oblak, predvsem zaradi izkoriščanja delavcev in kršenja človekovih pravic. V javnost pa so prišle še fotografije na novo zgrajenih sosesk, kjer naj bi med turnirjem bivali navijači. In če organizatorji sosesko na spletni strani oglašujejo kot idiličen kraj za nogometne navdušence, fotografije navijaške vasi iz zraka spominjajo na skladišče ladijskih kontejnerjev.

Organizatorji na svoji spletni strani navijaško vas oglašujejo kot popolno lokacijo, ki je v bližini metro postaje, ponuja pa tudi odlično izhodišče za raziskovanje Dohe. Do stadionov je manj kot 10, do letališča pa šest kilometrov. V soseski recepcija obratuje tekom celega dneva in noči, gostom pa nudijo še brezžični internet in čiščenje prostorov dvakrat na teden. Za udobje obiskovalcev bo na voljo še kino, fitnes, telovadnica in teniško igrišče. Kaj pa cena? Za okoli 207 evrov na noč je obiskovalcem zagotovljena še naprava za pripravo kave ali čaja, dve plastenki vode na dan, hladilnik, posteljnina in brisače, še navajajo na spletni strani. A morda vse le ne bo tako idilično. Po spletu je prejšnji mesec zaokrožila fotografija omenjene navijaške vasi, ki prikazuje precej drugačno sliko. Soseska spominja na skladišče ladijskih kontejnerjev, njena okolica pa je še neurejena. Do začetka prvenstva bodo sosesko verjetno še dodelali, a časa vseeno ni več veliko. Organizatorji pričakujejo, da bo med mesec dni trajajočim turnirjem v majhno emiratsko državo prišlo približno 1,2 milijona obiskovalcev, za 64 tekem pa so prodali okoli tri milijone vstopnic, prostih ostaja tako še okoli sedem odstotkov sedežev. Že kmalu po začetku prodaje so se pojavila vprašanja, kje bodo nastanili vse člane reprezentanc, predstavnike medijev, sponzorje, organizatorje in navijače. Približno 80 odstotkov kapacitet sta namreč rezervirali Fifa in katarska vlada, medtem ko v nekaterih letoviščih, ki so še v gradnji, rezervacije v oktobru še sploh niso bile odprte, poroča AP. Da bi omilili stanovanjsko krizo za čas turnirja, so v Katarju zato postavili tudi mini soseske, večinoma iz mobilnih hišic in šotorov. Nekateri objekti, a ne vsi, ponujajo klimatsko napravo, kar bi lahko predstavljajo dodatno težavo navijačem v vročem Katarju.