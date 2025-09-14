Katarski premier pozval: Prenehajmo z dvojnimi merili in kaznujmo Izrael

"Prišel je čas, da mednarodna skupnost preneha uporabljati dvojna merila in kaznuje Izrael za vse zločine, ki jih je storil," je na srečanju zunanjih ministrov, ki služi kot priprava na ponedeljkov vrh, dejal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Izraelu je ob tem sporočil, da njegova "vojna iztrebljanja" proti Palestincem ne bo uspela, poročajo tuje tiskovne agencije.
Po navedbah katarskega zunanjega ministrstva bodo na vrhu obravnavali osnutek resolucije o torkovem izraelskem napadu na Katar, ki je poleg ZDA in Egipta glavni posrednik v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.
Al Tani je v luči tega danes vnovič zatrdil, da bo njegova država kljub izraelskemu napadu še naprej nadaljevala z "iskrenimi prizadevanji" za končanje vojne v Gazi.
Po besedah člana Hamasovega politbiroja Basema Naima se gibanje nadeja, da bo vrh prinesel "odločno in enotno arabsko-islamsko stališče" ter "jasne in konkretne ukrepe" glede Izraela in vojne v Gazi.
Srečanja se bodo med drugim udeležili iranski predsednik Masud Pezeškian, iraški premier Mohamed Šija al Sudani in palestinski predsednik Mahmud Abas. Po poročanju turških medijev bo na njem sodeloval tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ni pa jasno, ali bo v katarsko prestolnico pripotoval tudi savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.
Španski premier ponosen na propalestinske proteste na Vuelti
Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da so ga propalestinski protesti na Vuelti napolnili s "ponosom", poroča France 24. V svojem prvem javnem komentarju je Sanchez izrazil spoštovanje do športnikov, a tudi občudovanje do ljudstva, "ki se mobilizira za dosego pravičnih ciljev".
"Španija danes sije kot zgled in vir ponosa, zgled mednarodni skupnosti. Španija dela korak naprej v obrambi človekovih pravic," je premier dejal na srečanju Socialistične stranke v Malagi. Več članov levičarske vlade je prav tako javno podprlo mobilizacijo državljanov.
Protesti, ki so bili usmerjeni proti ekipi Izrael-Premier Tech zaradi uničujoče vojne v Gazi, so sicer prekinili več etap ene od treh velikih kolesarskih dirk in sprožili dvom o tem, ali bo 21-dnevna dirka sploh dokončana. Zaradi aktivizma so bile nekatere etape skrajšane, občasno pa so se zgodile tudi nesreče, ko so protestniki vdrli na progo. Zaradi takšnega ogrožanja varnosti kolesarjev so bili sicer protestniki deležni tudi kritik.
Demonstranti so tudi v soboto skušali blokirati cesto predzadnje etape v gorovju Guadarrama zunaj Madrida, zaradi česar so kolesarji morali zaviti okoli njih. Oblasti so tako pred nedeljsko dirko, ki je bila nekoliko skrajšana, okrepile varnost ter v špansko prestolnico napotile 1100 policistov.
Vodja konservativne opozicijske Ljudske stranke Alberto Nunez Feijoo je medtem dejal, da protestniki Španiji dajejo "sramotno podobo". "Namesto da ministri tovrstno početje spodbujajo, bi morala vlada to obsoditi in preprečiti," je dodal.
Rubio začel obisk v Izraelu
Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem prispel v Tel Aviv in začel obisk v Izraelu. Ta bo po navedbah State Departmenta namenjen izrazu podpore zavezniški državi pred skorajšnjim zasedanjem 80. Generalne skupščine Združenih narodov.
Pred odhodom je Rubio v soboto dejal, da kljub temu da predsednik Donald Trump ni zadovoljen z nedavnim izraelskim napadom na pripadnike Hamasa v Dohi, to ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela. Dodal je, da pa se bodo morali pogovoriti o vplivu napada na prizadevanja za premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem.
"Osredotočil se bom na zagotavljanje vrnitve talcev, iskanje načinov za zagotovitev, da humanitarna pomoč doseže civiliste in obravnavanje grožnje, ki jo predstavlja Hamas. Hamas ne sme več obstajati, če je cilj mir v regiji," je še pred odhodom zapisal na družbenem omrežju.
V Jeruzalemu se je že srečal s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem in ameriškim odposlancem v Izraelu Mikeom Huckabeejem. Rubio in Huckabee sta si na glavo nadela judovske kape in skupaj z Netanjahujem molila ob t. i. Zidu žalovanja. Obzidje je ostanek utrdbe Drugega templja v Jeruzalemu, svet tako za Jude kot muslimane.
Izraelski premier je Rubia označil za "izjemnega prijatelja" in dejal, da njegov obisk kaže "moč izraelsko-ameriškega zavezništva". "Vez je močna tako, kot so vzdržljivi kamni v Zahodnem zidu, ki smo se jih ravnokar dotaknili," je dejal Netanjahu. Dodal je, da zavezništvo med državama še nikoli ni bilo močnejše, kot pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa in Rubia, kar da Izrael globoko ceni.
ZDA so pred tem v četrtek skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta ZN sicer obsodile izraelski napad v katarski prestolnici.