Katarski premier pozval: Prenehajmo z dvojnimi merili in kaznujmo Izrael

"Čas je, da mednarodna skupnost preneha uporabljati dvojna merila in Izrael kaznuje za njegove zločine," je na ministrskem srečanju pred ponedeljkovim vrhom arabskih in islamskih držav dejal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, potem ko je Izrael v torek izvedel napad na predstavnike Hamasa v Dohi. Medtem k ustavitvi vojne v Palestini in kaznovanju Izraela pozivajo tudi drugod po svetu. Protestniki na primer podporo Palestini izražajo tudi na Vuelti, kar je zdaj prvič komentiral španski premier. Dejal je, da so ga propalestinski protesti na dirki navdali s ponosom.

"Prišel je čas, da mednarodna skupnost preneha uporabljati dvojna merila in kaznuje Izrael za vse zločine, ki jih je storil," je na srečanju zunanjih ministrov, ki služi kot priprava na ponedeljkov vrh, dejal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Izraelu je ob tem sporočil, da njegova "vojna iztrebljanja" proti Palestincem ne bo uspela, poročajo tuje tiskovne agencije.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Uničenje v Gazi icon-picture-layer-2 1 / 3

Po navedbah katarskega zunanjega ministrstva bodo na vrhu obravnavali osnutek resolucije o torkovem izraelskem napadu na Katar, ki je poleg ZDA in Egipta glavni posrednik v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Al Tani je v luči tega danes vnovič zatrdil, da bo njegova država kljub izraelskemu napadu še naprej nadaljevala z "iskrenimi prizadevanji" za končanje vojne v Gazi. Po besedah člana Hamasovega politbiroja Basema Naima se gibanje nadeja, da bo vrh prinesel "odločno in enotno arabsko-islamsko stališče" ter "jasne in konkretne ukrepe" glede Izraela in vojne v Gazi. Srečanja se bodo med drugim udeležili iranski predsednik Masud Pezeškian, iraški premier Mohamed Šija al Sudani in palestinski predsednik Mahmud Abas. Po poročanju turških medijev bo na njem sodeloval tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ni pa jasno, ali bo v katarsko prestolnico pripotoval tudi savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Španski premier ponosen na propalestinske proteste na Vuelti

Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da so ga propalestinski protesti na Vuelti napolnili s "ponosom", poroča France 24. V svojem prvem javnem komentarju je Sanchez izrazil spoštovanje do športnikov, a tudi občudovanje do ljudstva, "ki se mobilizira za dosego pravičnih ciljev". "Španija danes sije kot zgled in vir ponosa, zgled mednarodni skupnosti. Španija dela korak naprej v obrambi človekovih pravic," je premier dejal na srečanju Socialistične stranke v Malagi. Več članov levičarske vlade je prav tako javno podprlo mobilizacijo državljanov.

Protesti v podporo Gazi FOTO: AP icon-expand

Protesti, ki so bili usmerjeni proti ekipi Izrael-Premier Tech zaradi uničujoče vojne v Gazi, so sicer prekinili več etap ene od treh velikih kolesarskih dirk in sprožili dvom o tem, ali bo 21-dnevna dirka sploh dokončana. Zaradi aktivizma so bile nekatere etape skrajšane, občasno pa so se zgodile tudi nesreče, ko so protestniki vdrli na progo. Zaradi takšnega ogrožanja varnosti kolesarjev so bili sicer protestniki deležni tudi kritik. Demonstranti so tudi v soboto skušali blokirati cesto predzadnje etape v gorovju Guadarrama zunaj Madrida, zaradi česar so kolesarji morali zaviti okoli njih. Oblasti so tako pred nedeljsko dirko, ki je bila nekoliko skrajšana, okrepile varnost ter v špansko prestolnico napotile 1100 policistov.

Vodja konservativne opozicijske Ljudske stranke Alberto Nunez Feijoo je medtem dejal, da protestniki Španiji dajejo "sramotno podobo". "Namesto da ministri tovrstno početje spodbujajo, bi morala vlada to obsoditi in preprečiti," je dodal.

Rubio začel obisk v Izraelu