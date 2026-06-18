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Poročilo o podmornici Titan: opozorila ignorirali, nadzora skoraj ni bilo

Washington, 18. 06. 2026 07.32 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Podmornica Titan

Kanadski varnostni organi so objavili obtožujoče poročilo o katastrofalni zadnji odpravi podmornice Titan. V njem ugotavljajo, da je ameriško podjetje, ki je stalo za odpravo, podleglo skupinskemu razmišljanju in pristranskosti potrjevanja ter ni razumelo resnih tveganj, s katerimi se je soočalo njihovo večinoma ne dovolj preizkušeno plovilo. Poleg samih tehničnih pomanjkljivosti naj bi vodstvo ignoriralo varnostna opozorila.

6,7-metrska podmornica iz ogljikovih vlaken se je junija 2023 potopila pod gladino Atlantskega oceana na poti do razbitin oceanske linijske ladje Titanik. Že dve uri po tem, ko je odplula s petimi potniki, je komunikacija prenehala delovati.

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Podjetje OceanGate, ki stoji za odpravo, je organiziralo izlete do zadnjega počivališča Titanika, ki je leta 1912 trčil v ledeno goro in se potopil, pri čemer je umrlo več kot 1500 od 2200 potnikov in članov posadke.

V poročilu, objavljenem v sredo, je kanadski Odbor za varnost v prometu (TSB) navedel, da so bili številni pomanjkljivi elementi pri zasnovi podmornice ter "širša kultura podjetja" med ključnimi dejavniki, ki so prispevali k nesreči, navaja Guardian. OceanGate se je označil kot ambiciozno podjetje za podvodne raziskave, ki je bilo pionir pri razvoju podmornice iz ogljikovih vlaken za potopitev globoko pod površje.

Na krovu podmornice so bili britanski raziskovalec in pilot Hamish Harding, britansko-pakistanski poslovnež Shahzada Dawood in njegov 19-letni sin Suleman, globokomorski potapljač, pilot podmornice, nekdanji poveljnik francoske mornarice in vodilni strokovnjak na mestu razbitine Titanika Paul-Henri Nargeolet ter Stockton Rush, ustanovitelj podjetja OceanGate. V nekaj dneh so preiskovalci našli razbitino ladje skoraj 640 kilometrov od obale Nove Fundlandije in ugotovili, da so vsi potniki umrli takoj, ko se je konstrukcija zrušila v bližini razbitin Titanika.

Podmornica Titan
Podmornica Titan
FOTO: Profimedia

Podjetje s sedežem v zvezni državi Washington je izdelalo dva modela Titana v merilu ene tretjine realne velikosti, da bi preizkusilo, kako se odziva na pritisk. Na teh modelih so opravili šest testov. Oba sta bila neuspešna v globinah, kjer se nahaja Titanik. Podjetje je spremenilo zasnovo in proizvodnjo, da bi ublažilo "valovitost plasti" ogljikovih vlaken, saj lahko valovitost močno oslabi trdnost materiala. Toda podjetje se ni zavedalo, da so se ogljikova vlakna Titana poškodovala vsakič, ko je bila podmornica izpostavljena ekstremnim pritiskom med potopi v globokem oceanu.

Razbitine podmornice Titan
Razbitine podmornice Titan
FOTO: AP

OceanGate je opravil relativno malo testiranj končnega plovila. Čeprav so izvedli teste, enakovredne globini Titanika in še globlje, ni bilo nadaljnjih analiz, ki bi razumele, ali in kdaj bi trup lahko po večkratni uporabi odpovedal. Koliko ciklov ekstremnega tlaka bi lahko vzdržal trup, ni bilo znano, je zapisano v poročilu.

Inšpektorji opozarjajo tudi na številne primere, ko je plovilo morda utrpelo škodo, med drugim ko je leta 2022 trčilo v levi premec Titanika in ko se je Titan nekaj dni kasneje po drugem potopu dvignil na površje. Plovilo je bilo med letoma 2022 in 2023 skoraj eno leto zunaj in izpostavljeno vremenskim vplivom. "Vsakič, ko je konstrukcija obremenjena, se lahko naberejo majhne poškodbe," piše v poročilu. "Višja kot je obremenitev konstrukcije, hitreje se bodo te poškodbe nabrale." Čeprav je plovilo uspešno opravilo 13 potopov, so nakopičene pomanjkljivosti v materialih pomenile, da je bil 14. potop usoden.

Problematična kultura v podjetju OceanGate in številne napake

Preiskovalci pa so ugotovili, da k nesreči Titanove podmornice niso prispevale le tehnične pomanjkljivosti, temveč tudi problematična kultura v podjetju OceanGate. Vodstvo naj bi zanemarjalo varnostna opozorila, zaposleni, ki so izražali pomisleke, pa so podjetje zapustili ali bili odpuščeni, poroča Guardian. Poročilo izpostavlja tudi pomanjkanje zunanjega nadzora, saj je bilo področje podmornic slabo regulirano, regulatorji pa niso imeli zadostnega vpogleda v ocenjevanje tveganj podjetja. OceanGate je po nesreči leta 2023 ustavil vse dejavnosti.

Preiskava je pokazala tudi, da Titan ni imel potrebnih certifikatov, uporabljal je neobičajne materiale in ni bil zavarovan. Kanadski regulatorji opozarjajo, da pomanjkljiv nadzor v pomorskem sektorju povečuje tveganje za nevarne in tudi smrtonosne nesreče.

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KOMENTARJI4

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petb
18. 06. 2026 09.35
Pa ja ne spet Američani. Povsod so poleg, ko pride do katastrofe.
Odgovori
0 0
Žuža88
18. 06. 2026 09.16
Pa koga briga, prevec denarja imajo za ta preseravanja. Ce bi na njivi krompir okopava, bi bli se danes zivi.
Odgovori
+3
3 0
August Landmesser
18. 06. 2026 08.49
usa kapitalistična pravila...sam da je profit...če koga stisne v nalepko pravijo, da se to pač zgodi...Požrtnost po več...
Odgovori
-2
0 2
jutri_pa_res
18. 06. 2026 08.39
V tolažbo svojcem je lahko, da so umrli v hipu, brez da bi se sploh zavedli, kaj se je zgodilo. Vsekakor bolje, kot kadar podmorničarji zaradi kake okvare obtičijo v globini in potem nekaj dni počasi v mukah umirajo, kot recimo podmorničarji v Kursku.
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+3
3 0
bibaleze
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