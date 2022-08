Katastrofa za katastrofo: presušeni zemlji Azije zdaj grozi 'utopitev'

Visoke temperature, pogoste suše, nalivi in drugi ekstremni vremenski dogodki so to poletje pustošili po Aziji. V zaprtje so prisilili številne industrijske obrate, upočasnili globalno poslovanje, prekinili oskrbo s hrano in postavili na glavo življenja navadnih ljudi, ki živijo v nekaterih najbolj naseljenih državah na svetu. "Težava je bila vedno v tem, da so najranljivejše skupnosti običajno tudi najrevnejše in marginalizirane skupnosti," pravi podnebni in vodni znanstvenik ter soustanovitelj neprofitnega inštituta Pacific Peter Gleick .

V Sečuanu, Čongčingu in sosednjih provincah Gansu in Šaanši na severu so sprožili nacionalni odziv na nujne primere IV. stopnje, ki je najnižji v štiristopenjskem sistemu. Trda, od sonca ožgana tla, ki jih je za seboj pustil vročinski val, namreč povečujejo tveganje za naravne nesreče, ko dežuje, je sporočila uradna tiskovna agencija Šinhva .

Vremenska napoved sicer obljublja, da bo napovedano deževje ublažilo vročino, vendar pa vremenske agencije zdaj opozarjajo pred novo nevarnostjo – poplavami. Te so že prizadele določene province Kitajske, zaradi česar so do ponedeljka na varnejša območja preselili več kot 100.000 ljudi, piše Insurance Journal.

Kitajska se je večji del poletja soočala z najhujšim vročinskim valom od začetka vodenja evidenc leta 1961 in tudi hudo sušo. Podrli so na stotine temperaturnih rekordov, vročino pa je dodatno poslabšala tudi majhna količina padavin. Posledice? Izsušene reke in rezervoarji po vsej državi.

Azijske države in otoki v Tihem oceanu se že mesece soočajo z mešanico močnejšega deževja in visokih temperatur, kar ustvarja nepredvidljive vremenske vzorce. Motnje običajnih vremenskih vzorcev pa pomenijo, da so območja bodisi poplavljena bodisi ožgana.

Vendar pa je osvežitev prinesla tudi nekaj olajšanja. Tovarne v Sečuanu so po dveh tednih omejitev, ki izhajajo iz zmanjšane proizvodnje hidroenergije, ponovno vzpostavile polno električno energijo. Oskrba z električno energijo v Sečuanu za komercialno in industrijsko uporabo je popolnoma obnovljena, je sporočila CCTV. Povpraševanje gospodinjstev po klimatskih napravah se je medtem zmanjšalo.

Zaradi hude poletne suše so bili pred tem prizadeti vodni viri vse od Sečuana do vzhodne obale Kitajske, ki je glavni uvoznik hidroelektrarne iz Sečuana. Pomanjkanje vode pa je privedlo tudi do upočasnitve proizvodnje, kar je vplivalo na avtomobile, gnojila in jeklo ter povečalo povpraševanje po drugih virih energije, kot je npr. premog. Lokalni uradniki so nekaterim podjetjem in tovarnam pred tem prekinili dobavo hidroenergije, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na manjšo oskrbo z elektriko pozimi.

Višji menedžer pri skupini Lantau, šanghajskem gospodarskem svetovalnem podjetju, osredotočenem na azijsko energetsko industrijo, David Fishman je dejal, da se začne gospodarstvo v takšnih situacijah znova spogledovati npr. s premogom in drugim virom energije, ki "ironično še dodatno prispevajo k emisijam toplogrednih plinov in poslabšanju tveganja podnebnih sprememb". Sečuan sicer velja za zgodbo o uspehu čiste energije na Kitajskem, saj 80 odstotkov električne energije pridobiva iz hidroelektrarn.

V Pakistanu poplave 'svetopisemskih razsežnosti'

Pretekli teden je tropska nevihta na Filipinih šole prisilila k vrnitvi na poučevanje na daljavo. Prejšnji torek in sredo so bile zaprte tudi vladne zgradbe. Močno deževje v začetku meseca pa je v Južni Koreji poplavilo ceste v Seulu, povzročilo zemeljske plazove in ubilo najmanj osem oseb, poroča Reuters.

Prav zdaj pa "podnebno apokalipso" doživljajo tudi v Pakistanu, kjer se je zaradi hudih poplav pod vodo znašla kar tretjina države. "Gre za resno humanitarno katastrofo," je dejala pakistanska zvezna ministrica za podnebne spremembe Sherry Rehman. "Vsako leto imamo monsune. Vendar pa je to nekaj čisto drugega. To je hud naliv svetopisemskih razsežnosti," je dejala.