Katastrofalna gradnja: 'Steklo je močnejše od osnovne konstrukcije'

Več kot teden dni po uničujočem potresu v Turčiji in Siriji javnost še vedno pretresajo fotografije uničenih mest. Stavba v mestu Adijaman na jugovzhodu Turčije se je sesedla in pod sabo 'požrla' parkirane avtomobile. Javnost pa se zgraža, da so od konstrukcij stavb močnejša še okna, ki so ostala nedotaknjena.

Potres, ki je v Turčiji in Siriji terjal že več kot 36 tisoč žrtev, je razkril tudi pomanjkljivo in neustrezno gradnjo številnih stavb. Objekti so se sesuli kot hišice iz kart, zato so se pojavila vprašanja, v kolikšni meri je za žrtve in ogromno materialno škodo kriva človeška malomarnost pri gradnji. O katastrofalni gradnji pričajo tudi fotografije iz mesta Adijaman, kjer je ena od stavb dobesedno požrla avtomobile.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Najverjetnejša razlaga je, da se je zgradba sesedla, ker v pritličju ni bilo dovolj nosilnih sten, s čimer so lastniki želeli pridobiti dodaten prostor za trgovino. Spodnje nadstropje je med potresom izginilo, zgornje pa se je sesedlo. Zgražanje je še toliko večje, ker okna kljub močnemu tresenju niso počila in so ostala na svojem mestu. "Stekla na oknu niso počila. To je nadrealistično. Steklo je močnejše od osnovne konstrukcije," so se zgražali uporabniki na socialnih omrežjih.

icon-expand Zgradba, ki se je med potresom prevrnila FOTO: Profimedia