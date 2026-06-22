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Katastrofalna prenova: Trump krivi vandale in napoveduje popravilo

Washington, 22. 06. 2026 07.30 pred 47 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Odsevni bazen v Washingtonu poln alg

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal takojšnje popravilo znamenitega odsevnega bazena pred Lincoln Memorial v Washingtonu, potem ko so prenovo, vredno 14,2 milijona dolarjev, zasenčile težave z algami, luščenjem zaščitnega premaza in domnevnim vandalizmom.

"Popravila močno poškodovanega odsevnega bazena se bodo začela nemudoma," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Ob tem je zatrdil, da si je škodo ogledal osebno.

"Ko sem ga pregledal, sem si lahko rekel le: vau, kdo bi storil kaj takega?" je zapisal, pri tem pa ni navedel dodatnih podrobnosti.

Odsevni bazen med Lincolnovim spomenikom in Washington Monument je bil pred kratkim deležen obsežne prenove v okviru priprav na praznovanje 250. obletnice ZDA prihodnji mesec.

Med prenovo so med drugim dno bazena prebarvali v temno modro barvo, da bi izboljšali odsev obeh znamenitosti. Toda kmalu po zaključku del so se pojavile težave. V vodi so se razrasle alge, zaščitni premaz pa se je začel luščiti.

Trump je že pred dnevi priznal, da obstajajo "resni problemi", vendar je za nastale razmere okrivil vandale.

Po njegovih besedah naj bi neznanci poškodovali površino bazena z več kot 75 metrov dolgo zarezo in vanj vlivali kemikalije, ki naj bi spodbudile rast alg.

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Po navedbah predstavnikov administracije je policija zaradi vandalizma aretirala pet ljudi, še pet pa jih je prejelo uradne kazni. Skupno naj bi bilo doslej vloženih 14 policijskih prijav.

Med pridržanimi je bil tudi nekdanji olimpijec David Hearn, ki pa trdi, da ni namerno poškodoval bazena. Za časnik Washington Post je povedal, da se je zgolj ustavil ob bazenu in se dotaknil dela odstopajočega premaza, da bi preveril, kakšen je na otip, nato pa so ga policisti aretirali zaradi prekrška.

Ameriška državna tožilka za Washington, Jeanine Pirro, je medtem napovedala strogo ukrepanje proti vsem, ki bodo poškodovali nacionalni spomenik.

Zaposleni v ameriški službi za narodne parke poskušajo medtem omejiti razraščanje alg. Med drugim so v plitvi bazen dodajali vodikov peroksid, saj se voda poleti pogosto segreje na več kot 29 stopinj Celzija.

Trump je v petek zatrdil, da je bilo že odstranjenih približno 75 odstotkov alg. Ob tem je poudaril, da je bil bazen po prenovi videti bolje kot kadarkoli prej.

"Ni bil videti tako dobro že od leta 1922, ko je bil zgrajen," je zapisal. Po njegovih besedah je prenovljeni bazen prvič ustvaril skoraj zrcalni odsev obeh znamenitih washingtonskih spomenikov.

Domnevni vandalizem prihaja v času povečane politične napetosti v ZDA. Trump je namignil, da bi lahko bili za del poškodb odgovorni isti ljudje, ki so v začetku meseca v travo ob bazenu vrezali številko "8647".

Gre za številčni zapis, ki ga nekateri uporabljajo kot politično geslo proti Trumpu, 47. predsedniku ZDA.

Kljub napovedanim popravilom ostaja odprto vprašanje, ali so za težave res krivi vandali ali pa gre vsaj deloma za posledice prenagljene in drage prenove, ki je bila izvedena pred pomembnim državnim jubilejem.

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KOMENTARJI5

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trapo
22. 06. 2026 08.20
Za vse napake so drugi krivi. Je komu to znano?
Odgovori
+2
2 0
Artechh
22. 06. 2026 08.14
Nekje je odstopilo potem so pa vandali trgali, to je zgodba? Tudi ce je to res nimas kej trgati in se malenkosti lahko sanira. Tko da tu je krivda na vandalih 100%. Glede alg je pa treba samo vec kemikalij dat notri? Najmanjsi problem?
Odgovori
-1
0 1
MESE?AR
22. 06. 2026 08.24
Vliješ algicid in alg ni več ! Kaj so tam sami neumneži, ki še niso imeli bazena ?
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
22. 06. 2026 08.05
Nesposoben ta trumpelj do Boga!
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+3
4 1
mackon08
22. 06. 2026 08.03
Vandali so krivi, ne pa nesposobni izvajalci del, ja seveda.
Odgovori
+3
4 1
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