Katastrofalna prenova: Trump krivi vandale in napoveduje popravilo

"Popravila močno poškodovanega odsevnega bazena se bodo začela nemudoma," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Ob tem je zatrdil, da si je škodo ogledal osebno.

"Ko sem ga pregledal, sem si lahko rekel le: vau, kdo bi storil kaj takega?" je zapisal, pri tem pa ni navedel dodatnih podrobnosti.

Odsevni bazen med Lincolnovim spomenikom in Washington Monument je bil pred kratkim deležen obsežne prenove v okviru priprav na praznovanje 250. obletnice ZDA prihodnji mesec.

Med prenovo so med drugim dno bazena prebarvali v temno modro barvo, da bi izboljšali odsev obeh znamenitosti. Toda kmalu po zaključku del so se pojavile težave. V vodi so se razrasle alge, zaščitni premaz pa se je začel luščiti.

Trump je že pred dnevi priznal, da obstajajo "resni problemi", vendar je za nastale razmere okrivil vandale.

Po njegovih besedah naj bi neznanci poškodovali površino bazena z več kot 75 metrov dolgo zarezo in vanj vlivali kemikalije, ki naj bi spodbudile rast alg.