Svetli način
Tujina

Katastrofalne poplave: jezero prestopilo bregove, voda odnašala vozila

Hongkong, Manila, 24. 09. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M. , STA
Komentarji
4

Supertajfun Ragasa pustoši po vzhodni Aziji, vse od Filipinov do Tajvana, Kitajske in Hongkonga. Najmanj 21 ljudi je umrlo, več sto tisoč je razseljenih. Na Kitajskem so evakuirali skoraj 2 milijona ljudi. Prebivalci živijo v strahu pred prihajajočim udarom najhujše nevihte zadnjih let.

Na vzhodu Tajvana, v turistično priljubljenem okrožju Hualien, je supertajfun Ragasa povzročil katastrofalne poplave. V mestu Guangfu je v torek popoldne jezero prestopilo bregove in povzročilo hude poplave. Iz jezera se je sprostilo okoli 60 milijonov ton vode. Poplava je terjala najmanj 14 življenj in najmanj 129 ljudi je pogrešanih, poroča Sky News.

 Najmočnejša nevihta v zadnjih letih je prisilila na tisoče ljudi, da so zapustili svoje domove. Odpovedali so letalske polete, šole in podjetja pa so bila zaprti, saj je na vzhodnih območjih padlo približno 70 cm dežja.

Poplavljeno mesto Gunagfu
Poplavljeno mesto Gunagfu FOTO: Profimedia

Eden izmed domačinov je za agencijo Reuters dejal, da je voda udarila kot cunami in mu avto odnesla naravnost v dnevno sobo. V sosednji vasici Dama, kjer živi okoli tisoč ljudi, so hiše popolnoma poplavljene, številni prebivalci pa so ostali ujeti v blatu in ruševinah. Regije po Tajvanu so v Hualien poslale najmanj 340 vojakov, da bi pomagali pri reševanju. Ti so prebivalcem delili tudi vodo in instant rezance.

Preberi še Pogled iz vesolja na supertajfun: Hongkong v pričakovanju uničujočega udara

Iz Hongkonga poročajo o poplavljenih ulicah in visokih valovih. Na tamkajšnjem letališču so odpovedali okoli 700 letov, šole so danes zaprte. Na planoti Ngong Ping pa so zabeležili sunke vetra s hitrostjo 206 kilometrov na uro. Mestne oblasti so razglasile najvišjo, deseto stopnjo nevarnosti.

Ragasa zdaj grozi južni Kitajski, predvsem provinci Guangdong, kjer so oblasti, po poročanju britanskega BBC, preventivno evakuirale skoraj dva milijona ljudi. Zaradi močnega vetra in nalivov so kitajske oblasti na jugu države odredile zaprtje šol, državnih uradov in javnega prometa.

Pred tem je supertajfun pustošil po Filipinih, kjer je po najnovejših podatkih zahteval sedem življenj. Kot je danes sporočila policija, tri ljudi po divjanju tajfuna še pogrešajo. Po podatkih filipinske agencije za naravne nesreče, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, je supertajfun prizadel okoli 192.000 ljudi, 25.000 jih je moralo zapustiti domove.

Državi se medtem približuje nova tropska nevihta z deževjem. Po napovedih vremenoslovcev bo tropska nevihta Bualoi, ki so ji na Filipinih nadeli ime Opong, otočje dosegla najkasneje v četrtek.

Supertajfun Ragasa se bo po napovedih vremenoslovcev pomikal proti zahodu in v noči na petek po krajevnem času dosegel sever Vietnama. Tamkajšnje oblasti pričakujejo, da bo tajfun povzročil poplave v nekaterih obalnih provincah, poroča dpa.

Supertajfun je najmočnejša kategorija tajfuna in je enakovreden orkanu 5. kategorije. Znanstveniki opozarjajo, da so nevihte zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, čedalje močnejše.

Tajvan Kitajska vreme tajfun
KOMENTARJI (4)

ptuj.si
24. 09. 2025 11.18
+3
To je bolj supertajfun Golob.
ODGOVORI
4 1
petb
24. 09. 2025 11.39
-1
Od še bolj supertajfuna Janša.
ODGOVORI
1 2
ptuj.si
24. 09. 2025 11.42
+0
Janša je bolj superorkan.
ODGOVORI
1 1
