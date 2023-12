Katastrofalno neurje terjalo najmanj devet življenj

Neurje z uničujočimi vetrovi, ki je v ponedeljek in torek prizadelo vzhodno obalo Avstralije, je po podatkih policije v zveznih državah Viktorija in Queensland zahtevalo najmanj devet življenj. Neurje je prevračalo čolne, povzročalo nenadne poplave in celo rušilo betonske daljnovode, več kot 80.000 gospodinjstev pa je še vedno brez elektrike.

Predstavnica policije zvezne države Queensland Katarina Carroll je sporočila, da so med mrtvimi tudi trije moški, ki so bili na jahti, ki se je med neurjem v torek prevrnila blizu Brisbanea. Na 12-metrski jahti je bilo skupno 11 moških, ki so bili na ribiškem izletu, ko jih je zajelo neurje in jahto prevrnilo. Preostalih osem so iz morja rešili in jih odpeljali v bolnišnico.

Med žrtvami neurja je bila tudi devetletna deklica, ki so jo v torek v predmestju Brisbanea odnesle poplavne vode, za 59-letno žensko pa je bilo usodno padlo drevo.