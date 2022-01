Katera je najvarnejša letalska družba na svetu?

Za letalskimi ponudniki je še eno težko leto, ki ga je zaznamoval novi koronavirus. Po dveh letih svetovne pandemije so tako letalski poleti okrnjeni, med državami pa potuje veliko manj ljudi. Virus je medtem prevladoval tudi v pogovorih o varnosti v letalskem prometu, kar je privedlo do nekaterih pomembnih sprememb na letnem seznamu najvarnejših letalskih družb na svetu. Na prvo mesto letošnje lestvice varnosti se je tako zavihtela letalska družba Air New Zealand.

Novi koronavirus ni pomembno vplival le na številne omejitve potovanj, temveč je zaznamoval tudi pogovore o varnosti v letalskem prometu. To je prineslo kar nekaj pomembnih sprememb na lestvici najvarnejših letalskih družb na svetu, ki spremlja 385 letalskih prevoznikov po celem svetu. icon-expand Air New Zealand FOTO: Dreamstime Seznam pripravlja portal za varnost letalskih prevoznikov in pregled izdelkov AirlineRatings.com, pri ocenjevanju pa meri številne različne dejavnike, med drugim tudi letalske nesreče, poročanja o resnih incidentih, starost letal posameznih družb ter tudi covidne protokole. "Zadnji dve leti sta bili za letalske družbe izjemno težki, saj je covid-19 zmanjšal število potovanj. Uredniki Airline Ratings so se tako posebej osredotočili na prizadevanja, ki si jih letalske družbe prizadevajo za prekvalifikacijo pilotov pred vrnitvijo v službo," pojasnjuje glavni urednik portala ​​Geoffrey Thomas. Na vrh lestvice se je zavihtela novozelandska letalska družba Letos je portal najbolj prepričala novozelandska letalska družba Air New Zealand, ki se je tako zavihtela na sam vrh lestvice najvarnejših letalskih prevoznikov. Po besedah Thomasa je letalski ponudnik prejel tako visoko oceno zaradi "odlične evidence incidentov, števila novosti v pilotski kabini, usposabljanja pilotov in zelo nizke starosti flote", poroča CNN. Na ločen seznam najvarnejših nizkocenovnih letalskih družb se medtem uvrščajo: Allegiant Air, easyJet, Frontier Airlines, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet Air, Volaris, Westjet in Wizz Air. Po besedah glavnega urednika je ta družba tudi vodilna na področju celovite prekvalifikacije, prejela pa je tudi pohvale, da je v zadnjih štirih desetletjih vodilna v svetu pri napredku operativne varnosti. Air New Zealand je namreč postala ena prvih letalskih prevoznikov na svetu, ki je preizkusil uporabo tehnologije Assaia Apron AI za izboljšanje časa obrata letal. "Air New Zealand se je odlikovala v širokem varnostnem spektru. V skrbi za posadke, ki so letos delovale pod velikim stresom, ni nikoli spregledala niti najmanjših podrobnosti," je dejal Thomas. Kakšne ocene so dobile ostale letalske družbe? Drugo mesto je zasedla družba Etihad Airways, Qatar Airways pa se je uvrstila na tretje mesto. Četrto mesto je pripadlo ponudniku Singapore Airlines, peto pa TAP Portugal. Iz najboljše peterice je izpadla letalska družba Qantas, ki je laskavi naslov najvarnejše letalske družbe zasedala vse od leta 2014 do 2017 ter kasneje od leta 2019 do 2021. Kot poroča CNN leta 2018 ni bilo mogoče določiti jasnega zmagovalca. icon-expand Letalska družba Quantas se tokrat ni uvrstila med najboljšo peterico. FOTO: Dreamstime Šesto mesto je zasedla družba SAS, avstralski letalski prevoznik Qantas pa se je tokrat zaradi "rahlega povečanja incidentov in starosti flote" znašel šele na sedmem mestu. Oktobra 2021 je bil Qantas Boeing, ki je potoval iz avstralskega Pertha v Adelaide, preusmerjen zaradi neravnovesja goriva. Dogodek so označili za resen incident. Po vrsti do desetega mesta se nato zvrstijo še Alaska Airlines, EVA Air in Virgin Australia/Virgin Atlantic. Letalska družba, ki se je lani uvrstila na peto mesto, je letos zasedla komaj 20. mesto. Letalska družba Southwest Airlines, ki je bila lani 13. najvarnejša letalska družba na svetu, pa se na letošnji seznam sploh ni uvrstila. 20 najvarnejših letalskih prevoznikov: 1. Air New Zealand 2. Etihad Airways 3. Qatar Airways 4. Singapore Airlines 5. TAP Air Portugal 6. SAS 7. Qantas 8. Alaska Airlines 9. EVA Air 10. Virgin Australia/Virgin Atlantic 11. Cathay Pacific Airways 12. Hawaiian Airlines 13. American Airlines 14. Lufthansa 15. Finnair 16. KLM 17. British Airways 18. Delta Air Lines 19. United Airlines 20. Emirates