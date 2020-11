Katera pravna sredstva še ima v načrtu Donald Trump?

Državna sekretarka Pensilvanije Kathy Boockvar je dejala, da ima vsak kandidat lahko tam, kjer štejejo glasove, predstavnika, ki opazuje proces. Ponekod v Filadelfiji so štetje celo prenašali v živo.

Trumpovi se bodo osredotočili tudi na to, da so v Pensilvaniji upoštevali glasove, ki so bili oddani do 3. novembra, ampak so prispeli do tri dni pozneje. Republikanci so se na to pritožili. Nekatere strokovnjake ta pritožba skrbi, saj je vrhovno sodišče glede tega vprašanja pred volitvami obtičalo na mrtvi točki, a to je bilo preden so potrdili sodnico Amy Coney Barrett, ki jo je seveda imenoval Trump. Tako obstaja možnost, da nekaterih glasov ne bodo upoštevali, a to ne bi smelo spremeniti izida volitev.

Michigan

Leta 2016 je Trump v Michiganu zmagal s prednostjo 10.700 glasov, letos pa ga je tam premagal Biden. Četrtega novembra, dan po volitvah, je Trumpova kampanja tam vložila tožbo, da bi ustavili štetje glasov zaradi pomanjkanja opazovalcev. Sodnik je zavrnil tožbo, rekoč, da ni zadostnih dokazov za to.

Wisconsin

Predsednikova kampanja je sporočila, da bodo zahtevali ponovno štetje glasov v Wisconsinu, čeprav za to ne rabijo vložiti tožbe. Ni jasno, kdaj se bo ponovno štetje glasov zgodilo, a najverjetneje bo to šele po tem, ko bodo uradniki pregledali vse glasove. Rok za to v državi je 17. november.

Univerzitetni profesor prava na Columbii Richard Briffault je za BBC dejal, da je tudi leta 2016 v Wisconsinu bilo ponovno štetje, rezultat pa se je spremenil za okoli 100 glasov.

Nevada