Katera stolpa se nagibata še bolj kot sloviti poševni stolp v Pisi?

Stolpa v Bologni, ki stojita drug ob drugem, sta morda manj znamenita in fotografirana kot sloviti poševni stolp v Pisi, a zato nič manj fascinantna. Zgrajena sta bila v srednjem veku, v obdobju, ko sta dve vplivni plemiški družini med seboj tekmovali v višini stolpov. Ta, ki je manjši in nagnjen, bi moral biti večji, a ker se je začel pogrezati, so ga morali znižati. In ker se bojijo, da se bo toliko nagnil, da se bo na koncu še podrl, so ga začeli obnavljati. Za koliko več se nagiba in koliko vraževerja je skritega za zidovi?