Katera vojakinja na prostost, bo na seznamu tudi dojenčkova mati?

Ko so oboroženi pripadniki palestinskega odporniškega gibanja 7. oktobra 2023 vdrli na ozemlje Izraela, so za seboj pustili krvav pokol, 251 ljudi pa so ugrabili in kot talce odvedli na območje Gaze. Nekaj jih je bilo v preteklih mesecih že izpuščenih, nekatere so med izraelsko ofenzivo v Gazi, ki je sledila Hamasovemu napadu, našli mrtve.

Protesti so izražali skrb, da so talke tudi žrtve spolnega nasilja.

Dekle, mati in pet vojakinj

Medtem pa The Times of Israel poroča, da s prvotnega seznama triintrideseterice, predvidene za prvo fazo izmenjave, po nedavni izpustitvi trojice ostaja še sedem žensk. To so po njihovih navedbah 29-letna Arbel Yehud, 33-letna Shiri Silberman Bibas, 20-letna Danielle Gilboa, 19-letna Liri Albag, 20-letna Karina Ariev, 21-letna Agam Berger in 20-letna Naama Levy.

Nekatere izmed njih so tudi javno bolj izpostavljene talke.

Tako kot Arbel Yehud, ki so jo iz kibuca Nir Oz ugrabili skupaj s fantom, je tudi Shiri Silberman Bibas civilistka, ki so jo iz istega naselja ugrabili skupaj z vso družino, možem Yardenom ter sinovoma Arielom in Kfirjem, ki je bil s komaj devetimi meseci v času ugrabitve tudi najmlajši izraleski talec.