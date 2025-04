Katera 'zver' je pokončala Anastasijo: Medved, volkovi ali človek?

Anastasija Bulgakova je izginila v začetku marca, njene ostanke pa so, kot kaže, našli ta teden. Natančneje glavo, na kateri so bile sledi ugrizov divjih zveri. Zaenkrat še poteka analiza DNK in oblasti še niso potrdile, da gre dejansko za pogrešano 44-letnico.

V tistem času so poročali o prisotnosti medvedov na območju ter tudi volkov. Preiskovalci so sporočili, da zaenkrat še ne morejo izključiti, da je žrtev umoril človek, truplo pa so potem razkosale divje zveri, verjetno medvedi.

Ulične kamere so posnele Anastasijo, ki se osamljena sprehaja po zaledeneli cesti okrog ene ure zjutraj, piše britanski The Sun. Policija je sporočila, da zaenkrat še nima na voljo konkretnih informacij o njeni usodi. Pri tem primerjajo DNK ostalih pogrešanih oseb z najdenimi ostanki.

Načelnik regijske policije v Sverdlovsku Valerij Gorelik je povedal, da v mikrodistriktu, kjer so našli glavo osebe, poteka iskalna akcija, v kateri si prizadevajo najti tudi druge ostanke trupla. "Možno je, da so jih drugam odvlekle divje zveri," je dejal.