Katere države so glasovale za resolucijo, katere proti in katere so se vzdržale?

V času, ko je Izrael z vso silo vstopil na območje Gaze in še zaostril bombardiranje, je generalna skupščina Združenih narodov z veliko večino sprejela resolucijo, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja. Med 14 državami, ki so poleg ZDA in Izraela glasovale proti, so tudi Avstrija, Hrvaška in Madžarska. Slovenija je med 120 državami, ki so se zavzele za takojšnjo humanitarno prekinitev spopadov in zaščito vseh civilistov.

icon-expand Vozilo Združenih narodov v Gazi FOTO: Profimedia

193 članic Združenih narodov je sinoči v New Yorku obravnavalo in na koncu sprejelo resolucijo za takojšnje, trajno in vzdržno humanitarno premirje med Izraelom in Hamasom, ki jo je predlagala Jordanija. Resolucija poziva vse strani k spoštovanju mednarodnega prava v konfliktu, izpustitvi vseh civilistov, zaščiti civilistov, civilnih objektov in mednarodnih institucij ter zagotovitvi varnega prehoda humanitarne pomoči na območje. Poleg tega resolucija obsoja "vsa nasilna dejanja, usmerjena proti palestinskim in izraelskim civilistom, vključno z vsemi terorističnimi dejanji in neselektivnimi napadi", ter zahteva, da Izrael prekliče ukaze o evakuaciji v Gazi. Resolucija je nezavezujoča in tako povsem simbolična, vendar poudarja ogromno mednarodno podporo Palestincem sredi izraelske vojaške kampanje po Hamasovem napadu 7. oktobra.

Kako so glasovale posamezne države? Mednarodna skupnost je resolucijo večinsko podprla, saj je za glasovalo 120 držav članic, proti 14, glasovanja pa se je vzdržalo 45 držav. Proti takojšnji humanitarni prekinitvi ognja so glasovale Avstrija, Češka, Fidži, Gvatemala, Hrvaška, Izrael, Madžarska, Marshallovi otoki, Mikronezija, Nauru, Paragvaj, Papua Nova Gvineja, Tonga in ZDA.

icon-expand Glasovanje o resoluciji za Gazo FOTO: Združeni narodi

Med 45 državami, ki so se vzdržale, so Nemčija, Italija, Švedska, Danska, Nizozemska, Finska, Grčija, Ciper, Poljska, Slovaška, Monako, San Marino, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Bolgarija, Romunija, Litva, Latvija, Estonija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Islandija, Moldavija, Avstralija, Kanada, Južna Koreja, Japonska, Tunizija, Kamerun, Gruzija, Vanuatu, Zambija, Urugvaj, Južni Sudan, Tuvalu, Filipini, Panama, Palau, Kiribati, Irak, Indija, Haiti, Etiopija in Kapverdski otoki.

Slovenija je med 120 državami, ki so resolucijo podprle. Od evropskih držav, ki so glasovale za sprejem resolucije, so še Francija, Belgija, Irska, Španija, Portugalska, Luksemburg, Lihtenštajn, Malta, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Norveška, Švica in Turčija. "Z današnjo podporo velike večine držav članic OZN, med njimi tudi SI, resoluciji, ki se zavzema za takojšnje in vzdržno humanitarno premirje na Bližnjem vzhodu, je bilo poslano jasno in močno sporočilo za zaščito civilistov na obeh straneh, proti vojnim zločinom in za spoštovanje načel mednarodnega humanitarnega prava," je kmalu po sprejemu resolucije sporočil premier Robert Golob. V razlagi glasu so te države skupaj sporočile, da so resolucijo podprle, ker našteva nujne ukrepe za zaščito življenj civilistov in povečanje humanitarne pomoči. Obenem pa so poudarile, da resolucija v celoti ne odseva njihovega stališča, ob čemer so poudarile svojo najostrejšo obsodbo brutalnih terorističnih dejanj Hamasa od 7. oktobra naprej. "Za terorizem ni nobenega opravičila v nobenih okoliščinah. Ostro obsojamo jemanje talcev in zahtevamo njihovo takojšnjo brezpogojno izpustitev," piše v obrazložitvi teh držav.

icon-expand Obleganje Gaze FOTO: Profimedia