Katere so 'najbolj kul' ulice na svetu v letošnjem letu?

Na letošnjem seznamu je 33 ulic, kar so tri več kot na prvem seznamu iz leta 2021. Na njem je tudi nekaj novih mest, med drugim Tajpej, Mumbaj, Atene in Akra.

Ena sama ulica lahko bolj kot soseska določa kulturo mesta. "V večjem delu sveta smo se z velikim zamahom vrnili v življenje pred epidemijo. Ljudje z navdušenjem načrtujejo in se spet odpravljajo na oglede mest," je v izjavi povedal James Manning , urednik za potovanja pri Time Outu. "Naš seznam najbolj kul ulic na svetu zajema ključne ulice, po katerih se radi sprehajajo domačini, vključno z našimi strokovnimi uredniki in sodelavci."

Čeprav Združene države Amerike niso zasedle prvega mesta, imajo na seznamu največ ulic. Na seznam so se tako uvrstile miamijska ulica Calle Ocho, newyorška ulica MacDougal (kjer se nahaja večno priljubljeni koktajl bar Dante) in čikaška avenija Wentworth.

"Vemo, da se glavna ulica, znana tudi kot Promenada Wellington, že vrsto let na izviren in ustvarjalen način preoblikuje, in res je razburljivo videti, kako Verdun še naprej blesti," je za CNN Travel povedal Yves Lalumière , predsednik in izvršni direktor podjetja Tourisme Montreal.

Vodilni na seznamu je letos Rue Wellington v montrealski četrti Verdun. Urednica revije Time out Canada Laura Osborne pravi, da so na ulici "zelo dobri koktajl bari, zvezdniške točke za pozno kosilo, nekateri najboljši sendviči v mestu in celo peščena mestna plaža", poleg tega pa bo leta 2023 dostopna samo za pešce, kar bo nedvomno dodalo še več 'kul' točk.

Azija in Pacifik

V tej regiji je pet od desetih najboljših ulic. Melbourne v Avstraliji je bil leta 2021 na vrhu seznama z ulico Smith, vendar je letos padel na drugo mesto. Na seznam se je uvrstila mestna ulica Gertrude Street, ki jo je Eliza Campbell iz Time Out Australia opisala kot lepo in brez divjega nočnega življenja.

Na sedmem mestu je Tai Ping Shan, soseska na glavnem hongkonškem otoku.

Digitalna producentka CNN Rhea Mogul, ki živi na tej ulici, poroča, da so najboljše stvari, ki jih ponuja, kavarne, prijazne psom, in odlična mešanica starega in novega. Tai Ping v kantonščini pomeni mir in stabilnost, Shan pa hrib.

Evropa

Najbolj 'kul' ulica britanske prestolnice v letu 2022 je ulica Deptford High. Mešanica uličnih stojnic, tržnic, trgovin, barov in drugega, za katero urednik revije Time Out Chris Waywell pravi, da ni le najbolj 'kul' ulica v Londonu, ampak tudi najbolj živa.

Severneje, na tretjem mestu, se je v Združenem kraljestvu najbolje uvrstila ulica Great Western Road v Glasgowu.

Danska metropola København, ki jo je CNN Travel lani okronal za novo evropsko 'kul' prestolnico, je na petem mestu. Ulico Værnedamsvej so uredniki revije Time Out zaradi trgovin z vinom in sirom ter obilice svežega cvetja označili za mini Pariz, kar je za Pariz, ki se na seznam ni uvrstil, boleč udarec.

Druge evropske ulice, ki so se znašle na seznamu 2022, so Kolokotroni v Atenah, Calle Echegaray v Madridu in Capel Street v Dublinu.