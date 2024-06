Kateri čevapčiči so najboljši?

Vse do nedelje bo v Banja Luki dišalo po čevapčičih – še bolj kot običajno. Čeprav gostijo festival, pa bodo gostje in ne organizatorji tisti, ki bodo presodili, kateri so najboljši. So to res banjaluški ali morda sarajevski ali pa travniški. Izbira je velika. Slovenci, ki so redni in zelo številčni gostje v Bosni in Hercegovini, že vedo, kje pečejo najboljše. Kaj pa ugotavljajo na 'Čevap festu'?