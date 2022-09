Kateri monarhi in voditelji se bodo udeležili kraljičinega pogreba?

Na ponedeljkovem pogrebu britanske kraljice Elizabete II. se bo v Londonu zbrala (morda doslej) največja kraljeva smetana v tem stoletju. Z Bližnjega vzhoda in Azije naj bi prispeli vladajoči monarhi, prestolonasledniki in kraljeve družine, vendar so prav člani evropskih kraljevih hiš tisti, ki so bili v posebej tesnem odnosu z Njenim veličanstvom, nekateri kot prijatelji in mnogi kot sorodniki. Poleg monarhov je prisotnost skoraj obvezna za voditelje svetovnih držav. Kdo se bo torej udeležil pogreba in v kakšnem sorodstvenem razmerju je s kraljico Elizabeto II.?

Smrt kraljice Elizabete II. in posledično njen pogreb sta velika dogodka, slednjega pa se morajo udeležiti tudi člani preostalih evropskih kraljevih družin. Povabila so bila poslana že prejšnji konec tedna, pričakovali pa naj bi okoli 500 voditeljev držav in tujih diplomatov. Pogreb kraljice predstavlja pomemben dogodek tudi v življenju drugih evropskih monarhov. Kot je sicer običajno v evropski kraljevi smetani, je veliko monarhov in njihovih družin med seboj povezanih ne samo po položaju, temveč tudi po krvi.

icon-expand Kraljica Elizabeta FOTO: Profimedia

Slovenija Iz urada slovenskega predsednika Boruta Pahorja so sporočili, da se bo predsednik jutri in v ponedeljek v Londonu udeležil pogrebnih slovesnosti kraljice Elizabete II. Jutri popoldan se bo v Westminstrski palači v žalnem mimohodu ob krsti osebno poklonil preminuli monarhinji, v dvorcu Lancaster House pa se bo vpisal v žalno knjigo, odprto v njen spomin. Na predvečer državne pogrebne slovesnosti jutri se bo udeležil sprejema za voditelje držav, ki ga bo v Buckinghamski palači priredil kralj Karel III.



V luči tradicionalnega obeleževanja slovensko-britanskega prijateljstva – zato je leta 2019 Slovenijo obiskal najmlajši kraljičin sin, princ Edvard, grof Wesseški – se bomo preminuli britanski monarhinji poklonili tudi v Sloveniji. V času pogreba kraljice Elizabete II. v ponedeljek, bo med 12. in 14. uro po slovenskem času pred Predsedniško palačo zastava spuščena na pol droga. Belgija Kralj Filip in kraljica Matilda bosta zastopala Belgijo. "Vedno bomo ohranili lepe spomine na to veliko damo, ki je v času svoje vladavine kazala dostojanstvo, pogum in predanost. Vsako naše srečanje bo za vedno ostalo vrezano v naš spomin," so zapisali v sporočilu za javnost. In kako sta povezani kraljevi družini? Prednik kralja Filipa je kralj Leopold I., prvi belgijski kralj, ki je bil tudi stric kraljice Viktorije. In kraljica Viktorija je bila praprababica kraljice Elizabete II.

icon-expand Kralj Filip in kraljica Matilda FOTO: Shutterstock

Danska Danska kraljica Margareta II. se bo udeležila pogreba le teden dni po praznovanju 50. obletnice lastne vladavine skupaj s sinom prestolonaslednikom Frederikom in njegovo ženo prestolonaslednico Mary. Kraljica Margareta II je bila tretja sestrična kraljice Elizabete II, monarha pa sta bila potomca tako kraljice Viktorije kot tudi norveškega kralja Kristijana. "Vaša mama je bila zame in za mojo družino zelo pomembna," je kraljica Margareta zapisala v pismu britanskemu kralju Karlu III. "Bila je velika osebnost med evropskimi monarhi in velik navdih za vse nas." Po smrti kraljice Elizabete II. je dansko kraljevo gospodinjstvo spremenilo nekatere načrte za praznovanje obletnice, vključno z odpovedjo vojaške parade v znak spoštovanja.

icon-expand Prestolonaslednik Frederik in prestolonaslednica Mary FOTO: Shutterstock

Lihtenštajn Hiša Liechtenstein sega v zgodnje 17. stoletje, ta majhna evropska državica pa beleži le 38.000 prebivalcev. Kraljevo gospodinjstvo je za Euronews potrdilo, da se bosta dedni princ Alois in njegova soproga, dedna princesa Sophie, udeležila pogreba kraljice Elizabete II. Princ Alois vlada Lihtenštajnu skupaj s svojim očetom, dednim princem Hansom-Adamom II., ki je bil osmi bratranec kraljice Elizabete II. Oba sta bila potomca Ludwiga, vojvode Brunswick-Wolfenbüttla. "Dedni princ Alois, ki se bo udeležil pogreba, je torej deveti nečak kraljice Elizabete II.," so sporočili iz lihtenštajnskega kraljevega gospodinjstva. Nekoliko nenavadno je, da lahko princesa Sophie, ki je bila rojena v bavarski aristokratski družini, sledi svojim sorodnikom neposredno nazaj do škotskega Bonnie princa Charlieja, čigar potomci imajo hipotetične pravice do krone. To Sophie postavi na drugo mesto v vrsti za jakobitsko kraljico. Jakobitsko nasledstvo je namreč linija, po kateri so Jakobiti verjeli, da bi morale preiti krone Anglije, Škotske in Irske z uporabo primogeniture. Ponedeljkovega pogreba se bosta udeležila veliki vojvoda Henri in velika vojvodinja Luksemburška Maria Teresa, ki imata zelo posebno povezavo z Združenim kraljestvom.

icon-expand Princ Alois FOTO: Shutterstock

Luksemburg Ponedeljkovega pogreba se bosta udeležila veliki vojvoda Henri in velika vojvodinja Luksemburška Maria Teresa, ki imata zelo posebno povezavo z Združenim kraljestvom. Henrijeva mati, velika vojvodinja Charlotte, je po nemški invaziji v drugi svetovni vojni pobegnila iz Luksemburga in bila za dve leti izgnana v London. V tem času je oddajala sporočila na BBC in postala simbol odpora svoje države med vojno. "Kraljica je igrala pomembno vlogo pri oblikovanju zgodovine Združenega kraljestva kot njen monarh z najdaljšim stažem. Globoko smo občudovali njeno moralno moč in odločnost. Bila je zgledna monarhinja, ki so jo ljudje po vsem svetu najbolj ljubili in spoštovali," je veliki vojvoda Henri je pisal kralju Karlu III. "Luksemburg ni nikoli pozabil izjemne podpore, ki jo je Združeno kraljestvo dalo veliki vojvodinji Charlotte in njenemu sinu, mojemu očetu Jeanu, med drugo svetovno vojno. Njuno varno zatočišče v Londonu je pomagalo ohraniti sam obstoj moje države v tistih mračnih časih," je dodal. "Hvaležni smo za tesne vezi naših družin in izjemen ter edinstven primer služenja njenega veličanstva naši državi." Veliki vojvoda Henri in kraljica Elizabeta beležita sorodstvene vezi z britanskim kraljem Jurijem II. in kraljico Karolino, ki sta vladala sredi 18. stoletja.

icon-expand Kraljeva družina Luksemburga FOTO: Shutterstock

Monako Monaško kraljevo družino bosta na pogrebu zastopala princ Albert II. in princesa Charlene. "Neomajna zavezanost in predanost dolžnosti njenega veličanstva med njeno vladavino sta bili vedno izjemno navdihujoči. Dolgo se je bomo spominjali in občudovali," je prejšnji teden v pismu kralju Karlu III. zapisal princ Albert. "V zadnjih sedmih desetletjih je resnično predstavljala enotnost in dostojanstvo Združenega kraljestva." Hiša Grimaldi je majhni sredozemski kneževini vladala 700 let in je v 20. stoletju postala simbol bleščeče, sodobne evropske kraljevine, ko se je oče princa Alberta poročil s hollywoodsko zvezdnico Grace Kelly po srečanju na filmskem festivalu v Cannesu. Grace Kelly je sicer nesrečno umrla leta 1982 v prometni nesreči.

icon-expand Princ Albert II. in princesa Charlene FOTO: Shutterstock

Nizozemska Nizozemska kraljeva družina je že tradicionalno tesno povezana s svojimi britanskimi kolegi in zato se bosta kralj Willem-Alexander in kraljica Máxima udeležila pogreba v Londonu skupaj z mamo kralja Willema, ki je leta 2013 abdicirala in je zdaj imenovana princesa Beatrix. "Kraljice Elizabete II. se spominjamo z globokim spoštovanjem in veliko naklonjenostjo. Neomajna in modra je svoje dolgo življenje posvetila služenju britanskemu ljudstvu," so zapisali v izjavi za javnost. "Z Združenim kraljestvom in kraljevo družino čutimo močno vez in delimo njihovo žalost v tem času. Zelo smo hvaležni za tesno prijateljstvo med našima državama, h kateremu je kraljica Elizabeta tako nepozabno prispevala." Kralj Willem Alexander in kraljica Elizabeta II. sta bila v sorodu kot bratranec in sestrična. Kralj Willem je potomec princese Caroline, hčere kralja Williama IV., pokojna kraljica pa je s princeso Caroline v sorodu prek svoje babice kraljice Mary.

icon-expand Kralj Willem Alexander in kraljica Máxima FOTO: Shutterstock

Norveška Pogreba se bosta udeležila norveški kralj Harald V. in kraljica Sonja, med vsemi evropskimi kraljevimi družinami pa ima prav Norveška z Veliko Britanijo in britansko kraljevo družino med vsemi v Evropi najtrdnejše vezi. "Skoraj stoletje je njeno veličanstvo posvetilo svoje življenje služenju Commonwealthu, spremljala je Britance v dobrih in slabih dneh, v časih sreče in žalosti," je kralj Harald dejal v izjavi ob smrti kraljice. Kraljica Elizabeta II. in kralj Harald sta bila bratranca v drugem kolenu, ker sta imela iste prastarše, kralja Edvarda VII. in kraljico Aleksandro, ki sta bila oče in mati norveške kraljice Maud. Ko je Norveško leta 1940 okupirala Nemčija, sta bila kralj Haakon in prestolonaslednik Olav (sedanji kraljev dedek) prisiljena pobegniti iz države in živeti v izgnanstvu v Londonu. "To je obe veji družine še bolj zbližalo," so v izjavi zapisali v norveškem kraljevem gospodinjstvu.

icon-expand Kralj Harald V. in kraljica Sonja FOTO: Shutterstock

Španija Kraljičinega pogreba se bosta udeležili dve generaciji španske kraljeve družine: sedanji kralj Felipe VI. in kraljica Letizia ter Felipejeva starša, nekdanji kralj Juan Carlos in kraljica Sofia. V telegramu, poslanemu Buckinghamski palači, je kralj Felipe dejal: "Kraljičin občutek dolžnosti, predanost in življenjska doba služenja ljudem Združenega kraljestva in Severne Irske so bile zgled vsem nam in bodo ostale močna in dragocena dediščina za prihodnje generacije." Kralj Felipe je bil kraljičin tretji bratranec, ljubkovalno jo je imenoval teta Lilibet, medtem ko je njegov oče, kralj Juan Carlos, pravnuk kraljice Viktorije.

icon-expand Kralj Felipe VI. in kraljica Letizia FOTO: Shutterstock

Švedska Družina Bernadotte je ena največjih evropskih kraljevih družin in že od nekdaj tesno povezana z britansko kraljevo družino. Na pogrebu torej ne bosta manjkala kralj Karl XVI Gustav in kraljica Silvia. Švedski kralj je ta teden obeležil 49. obletnico, odkar je zasedel prestol v času vladavine, ki jo je zaznamovalo obdobje modernizacije. V švedskem nasledstvu so lahko le moški otroci podedovali krono, kralj Kralj XVI. Gustaf pa je zdaj to spremenil in svoji hčeri, princesi Viktoriji, omogočil, da postane prestolonaslednica. Kralj Karl XVI. Gustav in kraljica Elizabeta II. sta imela isto praprababico, kraljico Viktorijo. To pa še ni vse. Kralj Karl XVI. Gustav je bratranec danske kraljice Margarete in bratranec norveškega kralja Haraalda V., ker je Haraaldova mati rojena kot švedska princesa.

icon-expand Kralj Karl XVI Gustav in kraljica Silvia FOTO: Shutterstock

Pogreba bi se lahko udeležile tudi nekatere druge evropske kraljeve osebnosti, kot sta kralj Konstantin II. in grška kraljica Anne-Marie. Čeprav so Grki monarhijo zapustili že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, se bosta kralj in kraljica zaradi tesnih družinskih odnosov verjetno udeležila pogreba kraljice Elizabete II. Kraljica Anne-Marie je najmlajša sestra danske kraljice Margarete II. Je tudi prva sestrična švedskega kralja Karla XVI. Gustava in druga sestrična norveškega kralja Haraalda V. Je pa tudi tretja sestrična lastnega moža, kralja Konstantina, saj imata oba istega praprapradedka, danskega kralja Kristijana IX. S kraljico Elizabeto II. imata isto praprababico: kraljico Viktorijo.

Medtem je kralj Konstantin tesen prijatelj in drugi bratranec kralja Karla III. ter boter princu Williamu, novemu valižanskemu princu. Bil je tudi v sorodu s kraljičinim možem, princem Filipom. Pogreba bi se lahko udeležil tudi jugoslovanski prestolonaslednik Aleksander, sicer naslednik kraljeve dinastije, ki je bila nazadnje na oblasti leta 1945. Rodil se je v Londonu med drugo svetovno vojno, krščen pa je bil v Westminstrski opatiji, njegova botra sta bila kralj Jurij IV. in takratna princesa Elizabeta. Nedvomno bo ta pogreb eden najbolj obiskanih v zgodovini. Poleg zgoraj naštetih je potrjeno, da se bodo pogreba udeležili skoraj vsi predsedniki vlad Commonwealtha in večina evropskih predsednikov. Bela hiša je potrdila, da se bo pogreba udeležil predsednik Joe Biden skupaj s prvo damo Jill Biden. Veliko razprav je bilo osredotočenih na to, ali bo predsednik Biden povabil svojega predhodnika Donalda Trumpa v ameriško delegacijo, vendar omejitve glede velikosti delegacije pomenijo, da nekdanji predsedniki ne bodo nujno mogli prisostvovati.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP