Kateri potni list je najmočnejši na svetu?

Potni listi, ki jih imamo, niso le potni dokumenti, temveč v veliki meri določajo priložnosti, ki so nam na voljo, svoboščine, ki jih uživamo, in obseg možnosti. Vsi se radi usedemo na letalo in se odpravimo na drugo, neznano destinacijo. Vendar vsi nimajo take svobode, da lahko potujejo brez skrbi, da bi potrebovali dodatne dokumente ali vizo.

Po poročilih Henleyjevega indeksa potnih listov je nedvomni zmagovalec leta 2023 Singapur, katerega državljani lahko brez vizumov lahko obiščejo 193 od 227 destinacij po vsem svetu. Azija sicer že dolgo prevladuje na vrhu lestvice indeksa, ki ga je oblikovalo londonsko svetovalno podjetje za svetovno državljanstvo in bivanje Henley & Partners, a na vrh se vrača tudi Evropa. Nemčija, Italija in Španija so z brezvizumskim dostopom do 190 destinacij napredovale na drugo mesto, medtem ko se Japonski in Južni Koreji na tretjem mestu pridružujejo Avstrija, Finska, Francija, Luksemburg, Švedska in Finska. Državljani te sedmerice imajo dostop do 189 destinacij brez vizuma.

ZDA in Združeno kraljestvo sta od najboljših časov, ko sta leta 2014 skupaj zasedala prvo mesto, nazadovala, vendar se zdi, da se vsaj v Združenem kraljestvu stvari obračajo navzgor. Na lestvici se je povzpelo za dve mesti in je na četrtem mestu, ki ga ni zasedalo od leta 2017. ZDA so medtem padle še za dve mesti na osmo mesto in imajo dostop do le 184 destinacij brez vizumov. Naša Slovenija pa je zasedla impresivno deveto mesto na lestvici in brez vizumov lahko potujemo v 183 držav.