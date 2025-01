Kateri so najmočnejši potni listi na svetu v letu 2025?

Na tretje mesto se uvrščajo štiri države članice EU - Francija, Nemčija, Italija in Španija -, ter še Finska in Južna Koreja. Tamkajšnji prebivalci se lahko brez predhodnega vizuma na potovanje odpravijo do 192 destinacij.

Singapur je v novo leto znova vstopil kot najboljši med najboljšimi; no, vsaj na lestvici najmočnejših potnih listov. Henleyjev indeks za potne liste je namreč pokazal namreč, da lahko lastniki singapurškega potnega lista brez vizuma odpotujejo na kar 195 od 227 destinacij po vsem svetu. Srebrno medaljo si je zagotovila Japonska, potni list katere brez vizuma odpira vrata do 193 destinacij.

Takoj za njimi so še Avstrija, Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Švedska, ki lahko dostopajo le do enega ozemlja manj, Belgija,, Nova Zelandija, Portugalska, Švica in Združeno kraljestvo pa so se z brezvizumskim dostopom do 190 destinacij uvrstili na peto mesto.

In kako je na nasprotnem koncu lestvice? Zadnje, 106. mesto še vedno zaseda Afganistan, katerega prebivalci lahko brez vizuma potujejo na le 26 destinacij (dve manj kot pred letom dni). Sirija se je s 27 destinacijami uvrstila na 105. mesto, Irak pa se je z 31 destinacijami uvrstil na 104. mesto.

To pomeni, da vrzel med potovalnimi svobodami, ki jih uživajo državljani na vrhu in dnu lestvice, še nikoli ni bila večja.

Na ostalih mestih med najboljšimi desetimi potnimi listi (z nekaj izjemami) prevladujejo evropske države. Avstralija in Grčija sta izenačeni na šestem mestu, Malta, Poljska in Kanada pa na sedmem mestu.

Osmo mesto si delita Češka in Madžarska, ZDA in Estonija sta na devetem mestu, na 10. mesto pa se je poleg Latvije, Litve in Združenih arabskih emiratov uvrstila tudi Slovenija.

Združeni arabski emirati so sicer ena največjih zgodb o uspehu indeksa na področju globalne mobilnosti. Od leta 2015 so si namreč zagotovili dostop do 72 dodatnih destinacij, s čimer so se povzpeli za kar 32 mest in lahko tako zdaj brez vizuma dostopajo do kar 185 destinacij.

Močno se je po lestvici povzepela tudi Kitajska, saj je s 94. mesta, kamor se je uvstila leta 2015, povzpela na današnje 60. mesto.

22 od 199 potnih listov na svetu pa je v zadnjem desetletju padlo na lestvici; na vehu seznama je tudi nekaj presenetljivih imen. Prva na lestvici, ki je nazadovala, je Venezuela, sledijo pa ji ZDA, ki je z drugega mesta padel na deveto.