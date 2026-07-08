Kateri turisti polnijo blagajne Hrvatov?

Hrvaška je od začetka leta do konca junija zabeležila več kot 7,6 milijona prihodov turistov in 29,5 milijona nočitev, poroča Net.hr. To je primerljivo z rezultati enakega obdobja lani. Največ nočitev v prvih šestih mesecih so ob tem zabeležili v Istrski županiji, in sicer 8,7 milijona, sledili sta ji Splitsko-dalmatinska s 5,3 milijona in Kvarnerska županija s 4,7 milijona prenočitev.

Hrvaška, morje, plaža, splošna FOTO: Bobo

Na Jadranu so zabeležili 27,1 milijona nočitev, s čimer se je ohranila raven prometa na ravni lanskega leta, medtem ko je celina, vključno z mestom Zagreb, zabeležila 2,4 milijona nočitev, kar predstavlja rahlo povečanje (za en odstotek) v primerjavi s prvo polovico lanskega leta. Največ prenočitev so sicer ustvarili v Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu in Splitu.

Hrvati med najpogostejšimi dopustniki na Hrvaškem

Kdo je tisti, ki najpogosteje dopustuje na Hrvaškem? Odgovor je – Nemci, sledijo jim pa kar Hrvati sami. In kje so Slovenci? Največ nočitev v prvi polovici leta so torej ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer 5,6 milijona. Sledijo domači gostje s 4,2 milijona, Slovenci z 2,9 milijona, Avstrijci z 2,5 milijona, Poljaki z 1,6 milijona, gostje iz Združenega kraljestva z 1,4 milijona, Čehi z 1,1 milijona in turisti iz ZDA, ki so ustvarili milijon nočitev. V komercialnem sektorju medtem po vrsti nastanitve prednjačijo hoteli, ki predstavljajo 14 odstotkov vseh zmogljivosti in ki so zabeležili kar 47 odstotkov vseh komercialnih prihodov. Kampi medtem dosegajo 20-odstotni delež zmogljivosti.

Po vrsti nastanitve v komercialnem sektorju so hoteli, ki predstavljajo 14 odstotkov vseh komercialnih nastanitvenih zmogljivosti, zabeležili 47 odstotkov vseh komercialnih prihodov. Kampi z 20-odstotnim deležem zmogljivosti so zabeležili 15 odstotkov prihodov, medtem ko so gospodinjski objekti, ki predstavljajo 52 odstotkov komercialnih zmogljivosti, zabeležili 27 odstotkov vseh komercialnih prihodov.

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