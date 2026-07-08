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Kateri turisti polnijo blagajne Hrvatov?

Zagreb, 08. 07. 2026 13.54 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.P.
Rovinj

Istra, Dalmacija, otoki, celina – naši južni sosedi so že tradicionalna poletna počitniška destinacija številnih Slovencev. Tja se vsako leto vračajo kljub naraščajočim cenam in vse bolj množičnemu turizmu. Pa smo Slovenci tudi tisti, ki najbolj napolnimo blagajne Hrvatov? Kaj je pokazala analiza prvih šestih letošnjih mesecev?

Hrvaška je od začetka leta do konca junija zabeležila več kot 7,6 milijona prihodov turistov in 29,5 milijona nočitev, poroča Net.hr. To je primerljivo z rezultati enakega obdobja lani.

Največ nočitev v prvih šestih mesecih so ob tem zabeležili v Istrski županiji, in sicer 8,7 milijona, sledili sta ji Splitsko-dalmatinska s 5,3 milijona in Kvarnerska županija s 4,7 milijona prenočitev.

Hrvaška, morje, plaža, splošna
Hrvaška, morje, plaža, splošna
FOTO: Bobo

Na Jadranu so zabeležili 27,1 milijona nočitev, s čimer se je ohranila raven prometa na ravni lanskega leta, medtem ko je celina, vključno z mestom Zagreb, zabeležila 2,4 milijona nočitev, kar predstavlja rahlo povečanje (za en odstotek) v primerjavi s prvo polovico lanskega leta.

Največ prenočitev so sicer ustvarili v Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu in Splitu.

Hrvati med najpogostejšimi dopustniki na Hrvaškem

Kdo je tisti, ki najpogosteje dopustuje na Hrvaškem? Odgovor je – Nemci, sledijo jim pa kar Hrvati sami. In kje so Slovenci?

Največ nočitev v prvi polovici leta so torej ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer 5,6 milijona. Sledijo domači gostje s 4,2 milijona, Slovenci z 2,9 milijona, Avstrijci z 2,5 milijona, Poljaki z 1,6 milijona, gostje iz Združenega kraljestva z 1,4 milijona, Čehi z 1,1 milijona in turisti iz ZDA, ki so ustvarili milijon nočitev.

V komercialnem sektorju medtem po vrsti nastanitve prednjačijo hoteli, ki predstavljajo 14 odstotkov vseh zmogljivosti in ki so zabeležili kar 47 odstotkov vseh komercialnih prihodov. Kampi medtem dosegajo 20-odstotni delež zmogljivosti.

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Po vrsti nastanitve v komercialnem sektorju so hoteli, ki predstavljajo 14 odstotkov vseh komercialnih nastanitvenih zmogljivosti, zabeležili 47 odstotkov vseh komercialnih prihodov. Kampi z 20-odstotnim deležem zmogljivosti so zabeležili 15 odstotkov prihodov, medtem ko so gospodinjski objekti, ki predstavljajo 52 odstotkov komercialnih zmogljivosti, zabeležili 27 odstotkov vseh komercialnih prihodov.

Destinacija, ki za seboj pušča Grčijo, Španijo, Italijo in Portugalsko

"Glede na vse geopolitične okoliščine in motnje na trgu smo zadovoljni z doseženimi rezultati v prvi polovici leta. Po podatkih Eurostata za prvo četrtletje je Hrvaška po številu nočitev četrta destinacija v Evropi, za seboj pa pušča konkurente, kot so Grčija, Španija, Italija in Portugalska," je dejal hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Verjame, da bodo "s pametno cenovno politiko uspešno zaključili to drugo polovico, glavni del turističnega leta in posezono".

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je medtem ocenil, da doseženi rezultati potrjujejo konkurenčnost hrvaškega turizma in učinkovitost promocijskih aktivnosti na ključnih izvornih trgih. Ob tem je poudaril, da je bil poseben poudarek namenjen sodelovanju z letalskimi družbami, organizatorji potovanj, potovalnimi agencijami in prevozniki. Za te projekte je bilo letos skupaj s sistemom turističnih skupnosti zagotovljenih več kot šest milijonov evrov, sodelovanje pa je bilo doseženo z okoli 70 partnerji.

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KOMENTARJI1

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anko46
08. 07. 2026 15.27
Spet novice o južnih sosedih bolj pomembne o tem koliko se bodo dvignile plače zdravnikom! Res ne premorete enega novinarja da bi raziskal?
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