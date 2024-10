V Izrael prihaja dragoceno orožje ameriške vojske

Protiraketni sistem THAAD je eno najmočnejših orožij ameriške vojske, ki lahko prestreže balistične rakete na razdaljah od 150 do 200 kilometrov. In kje bo od zdaj naprej THAAD prestrezal rakete? Nikjer drugje kot v Izraelu.

S kombinacijo naprednih radarskih sistemov in prestreznikov je THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) edini ameriški protiraketni obrambni sistem, ki lahko zajame in uniči balističnega rakete kratkega in srednjega dosega, pa tudi medcelinske izstrelke znotraj ali zunaj atmosfere v njihovi končni fazi leta. Prestrezniki THAAD so kinetični, kar pomeni, da uničijo prihajajoče cilje s trkom z njimi in ne z eksplozijo. Po poročilu Kongresne raziskovalne službe ima ameriška vojska sedem baterij THAAD, ena od teh dragocenih baterij pa bo zdaj poslana v Izrael, da pomagala okrepiti njihovo že tako impresivno zmožnost za preprečevanje prihajajočih raket.

Sistem THAAD pred natovarjanjem. FOTO: AP icon-expand

Po navedbah Pentagona bo ameriška vojska v Izrael poslala približno 100 vojakov, ki bodo upravljali baterijo. Razmere se namreč zaostrujejo po iranskih napadih na Izrael, so sporočili, Iran pa je tudi že obljubil, da bo odgovoril na vsak napad Izraela. "Baterija THAAD bo okrepila izraelski integrirani sistem zračne obrambe. To dejanje poudarja trdno zavezanost Združenih držav k obrambi Izraela in obrambi Američanov v Izraelu pred kakršnimi koli nadaljnjimi napadi z balističnimi raketami s strani Irana," je Pentagon zapisal v izjavi. Baterija THAAD lahko prek širokega sistema poveljevanja in nadzora ter upravljanja komunicira z vrsto ameriških protiraketnih sistemov, vključno s sistemi Aegis, ki jih običajno najdemo na ladjah ameriške mornarice in protiraketnimi sistemi Patriot, ki so namenjeni prestrezanju ciljev krajšega dosega.

Sistem THAAD je mogoče hitro namestiti s tovornimi letali ameriških zračnih sil, kot sta C-17 in C-5, vendar Pentagon še ni navedel, kdaj točno bodo sistemi aktivni v Izraelu, poroča CNN. A dobava tega sofisticiranega sistema tvega nadaljnje zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu kljub obsežnim diplomatskih prizadevanjem, da bi se izognili vojni. THAAD je zelo natančen, saj ima radarski sistem X-band, AN/TPY-2 in enostopenjski prestreznik za prestrezanje balističnih izstrelkov. A THAAD naj ne bi deloval samostojno pri kakršni koli obrambi Izraela in bi lahko služil predvsem kot dodatno odvračilno sredstvo. "Ko bo postavljen, bo dejansko dodal sloj k obstoječi izraelski zračni in raketni obrambi," je dejal vojaški analitik Cedric Leighton. Ne smemo namreč pozabiti, da ima Izrael že več protiraketnih sistemov, ki so namenjeni sestrelitvi prihajajočih izstrelkov. Eden izmed takšnih je sistem imenovan "Davidova zanka", ki je skupni projekt izraelskega naprednega obrambnega sistema RAFAEL in ameriškega obrambnega velikana Raytheon. Ta sistem zračne obrambe lahko prestreže balistične in manevrirne izstrelke ter drone. Nad Davidovo zanko bedita še izraelska istema Arrow 2 in Arrow 3, ki sta bila razvita s pomočjo ZDA. Nato pa seveda ostaja še Iron Dome, oziroma Železna kupola, ki deluje s pomočjo sofisticiranega radarskega sistema, ki zazna prihajajoče izstrelke z razdalje približno 64 kilometrov, izračuna njihove trajektorije in oceni grožnjo. Gre za napravo, ki ob aktivaciji sproži lanser z 20 prestreznimi izstrelki proti ciljem v zraku.

THAAD je nameščen že v drugih državah Ni prvič, da je Washington baterijo THAAD poslal v Izrael, ena je bila poslana že leta 2019, prav tako pa jo je predsednik napotil na Bližnji vzhod lani po napadih 7. oktobra. Baterijo so leta 2017 namestili tudi v Južno Korejo, ko so se povečale grožnje z balističnimi izstrelki iz Severne Koreje. A je to povzročilo ostro nasprotovanje Pekinga, kjer naj bi bili zaskrbljeni, da bi lahko močan radar uporabili za vohunjenje za dejavnostmi znotraj Kitajske.

THAAD v Južni Koreji FOTO: AP icon-expand