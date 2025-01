Katero državo bo Trump obiskal najprej?

"Je liberalen, zaradi česar se nekoliko razlikujeva, vendar pa mislim, da je dobra oseba in da je doslej opravil dobro delo," ga je ocenil Trump, ki pravi, da se s filozofijo Britanca morda res ne strinja, a da zaradi tega njun odnos ne trpi.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da britanski premier Keir Starmer dela dobro. Trdi tudi, da sta voditelja v dobrih odnosih, oba sta se v preteklosti že večkrat srečala. Starmer je tako med ameriško predsedniško kampanjo obiskal celo Trump Tower v New Yorku.

Voditelja držav sta po ponovni izvolitvi Trumpa že govorila po telefonu, oba pa sta se strinjala, da je odnos med Združenim kraljestvom in ZDA neverjetno močan in da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Bi lahko bila torej prav Britanija tista, ki bi zabeležila Trumpov prvi uradni obisk po nastopu drugega mandata? Ameriški predsednik se strinja, da bi bila to tradicionalna odločitev. A ob tem razmišlja o še eni drugi možnosti. "Morda bo to Savdska Arabija. Tam sem bil nazadnje, ko so se dogovorili, da bodo kupili več milijard dolarjev ameriškega blaga," je povedal.

Bo pa v Washington zagotovo poletel Starmer. Da bo potovanje izvedel v naslednjih nekaj tednih, je minuli teden potrdil zunanji minister David Lammy.

Britanijo in ZDA sicer čaka več diplomatskih izzivov. Poleg Trumpovih zavez o uvedbi trgovinske carine in zmanjšanju podpore Ukrajini je tu tudi vprašanje odstopa suverenosti nad otočjem Chagos, kjer leži tudi skupno vojaško oporišče. Vprašanje ostaja tudi, ali bo Trump sprejel novega britanskega veleposlanika v ZDA, ki ga je sovodja njegove volilne kampanje prejšnji mesec označil za "popolnega bedaka, ki bi moral ostati doma".

Tu pa je tudi vpliv milijarderja Elona Muska, ki je močno kritičen do Starmerjeve vlade ter je v preteklosti tudi že izrazil željo po njegovem odstopu z mesta premierja. Musk je na svoji družbeni platformi delil več sporočil, v katerih je Starmerja obtožil, da omogoča množična posilstva.