Katero je najdražje mesto za življenje na svetu? Ne, ni Pariz ali New York

Če bi vas vprašali, katero je najdražje mesto na svetu, bi verjetno najprej pomislili na Pariz, New York, Hongkong ali Singapur. Toda, trenutno najdražje mesto za življenje na svetu, kjer štruca kruha stane kar devet dolarjev, leži na Bližnjem vzhodu, v Izraelu.

Cene nepremičnin in življenjskih stroškov naraščajo povsod, a v določenih krajih so v zadnjih letih stroški tako narasli, da si jih lahko privoščijo le še najbogatejši. Na vrhu seznama, kjer je življenje trenutno najdražje, se uvršča izraelsko letoviško mesto Tel Aviv.

icon-expand Tel Aviv FOTO: Shutterstock

Globalna raziskovalna skupina The Economist Intelligence Unit (EIU) je namreč v svoji raziskavi primerjala stroške za hrano in storitve v 173 mestih po svetu in pri tem so ugotovili, da so v letu 2021 življenjski stroški v Tel Avivu prvič, odkar opravljajo tovrstne primerjave, prehiteli Pariz, Singapur in Hongkong. V prejšnji raziskavi je bil Tel Aviv šele na petem mestu. Ker cene primerjajo preračunane v dolarje, je za takšno uvrstitev delno "kriv" tudi močan šekel (izraelska valuta), saj so cene, preračunane v ameriške dolarje, zato nekoliko višje. Toda, tudi lokalni prebivalci pritrjujejo, da je življenje v tem mestu postalo izjemno drago.

Dekla Shaar zaradi naraščajočih življenjskih stroškov več ne more plačevati dragih najemnin, zato zdaj z možem in petimi otroki živi v šotoru v enem od javnih parkov. Je namreč edina, ki preživlja družino, odkar njen mož zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, ne more več delati. Kot je priznala za avstralski ABC News, je to najnižja točka v njenem življenju. "To je zelo boleč občutek, kot mamo me to zelo boli. Močno sem garala, da bi bili moji otroci srečni, dokler se nisem zgrudila in jim nisem mogla ponuditi ničesar več," je dejala. Shaarova je le ena od številnih družin, ki se borijo zgolj za to, da lahko preživijo v najdražjem mestu na svetu. Njen mož je bil zaposlen kot smetar v mestnem komunalnem podjetju in je na mesec zaslužil okoli 2600 dolarjev oziroma evrov (en dolar je trenutno enak enemu evru). In tudi, ko sta oba prejemala plačo, sta komaj shajala skozi mesec. Za dvosobno stanovanje v eni najbolj revnih sosesk na obrobju Tel Aviva je namreč treba odšteti okoli 3000 evrov na mesec.

icon-expand Tržnica v Tel Avivu FOTO: Shutterstock