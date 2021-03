Znanstveniki za pomilostitev Kathleen Folbigg, obsojene umora štirih otrok

Kot ugotavljajo, analiza DNK razkriva, da sta Sarah in Laura po materi podedovali genetsko mutacijo, znano kot CALM2. Odvetnica Rhanee Rego , ki zastopa Folbiggovo, je za avstralsko nacionalno televizijo povedala, da sta fanta - Patrick in Caleb - morda imela drugačno gensko mutacijo, ki je prispevala k njuni smrti. To možnost strokovnjaki še preiskujejo. "Za vsakega otroka imamo obrazložitev, da gre za naravni vzrok smrt," je dejala.

53-letna Kathleen Folbigg je bila leta 2003 obsojena za umor treh otrok in povzročitve smrti četrtega med leti 1989 in 1999. Vsi otroci - Patrick, Sarah, Laura in Caleb - so bili mlajši od 19 mesecev, Caleb zgolj 19 dni. Skupina strokovnjakov, ki vključuje dva nobelovca, se je zavzela za izpustitev Folbiggove na prostost in njeno pomilostitev.

V peticiji, ki so jo naslovili na guvernerko Novega Južnega Walesa Margaret Beazley so znanstveniki zapisali, da je bilo 18 let, ki jih je Folbiggova doslej preživel v zaporu, posledica sodne napake. "Mutacije v genu (CALM2) so eden najbolj pogostih vzrokov za nenadno smrt pri dojenčkih," besedilo peticije navaja Sky News. "Obsodbe gospe Folbigg so temeljile na teoriji tožilstva, da je zadušila vse štiri otroke. Vendar ni medicinskih dokazov, ki bi nakazovali dušenje."

"Guvernerka ne bi smela dvomiti o tem, da primer proti Kathleen Folbigg temelji na predpostavki, da je verjetnost, da bi štirje otroci iz ene družine umrli iz naravnih vzrokov, tako malo verjetna, da bi bila tako rekoč nemogoča. Medicinski dokazi, ki zdaj obstajajo pa ustvarjajo trdno domnevo, da so otroci Folbiggove umrli naravne smrti," navajajo strokovnjaki. "Razumen človek bi moral dvomiti v to, da je gospa Folbigg ubila svoje štiri otroke. Odločitev sicer zavrača medicinsko znanost in zakon, ki določa dokazna merila."

Med podpisniki peticije sta predsednik avstralske akademije znanosti John Shine, zaslužna profesorica in prejemnica Nobelove nagrade za leto 2009 Elizabeth Blackburn in ter profesorIan Chubb. "Glede na znanstvene in medicinske dokaze, ki v tem primeru obstajajo, je bil podpis te peticije prava stvar," je za Sydney Morning Heralddejal John Shine.

Folbiggova je bila obsojena predvsem na podlagi dokazov iz dnevnikov, ki jih je pisala v letih, ko so njeni otroci umrli. Ko je bila leta 1997 noseča z Lauro, je zapisala: "Počutim se kot najslabša mati na tej zemlji. Bojim se, da me bo zdaj zapustila tako kot Sarah. Vem, da se imela do nje malo potrpljenja in bila tudi kruta. In odšla je. Z nekaj pomoči."

Leta 2019 je ponovljena preiskava smrti otrok potrdila obsodbo. SodnikReginald Blanch, je dejal, da ni obstajal utemeljen dvom glede njene krivde. Sicer pa bi tudi v primeru pomilostitve s strani guvernerke, Flobiggova morala znova na sodišče.

Tiskovni predstavnik vlade iz Sydneyja je za avstralski časnik povedal, da je bila zadeva posredovana generalnemu državnemu tožilcu Marku Speakmanu, guvernrka pa bo počakala na njegovo mnenje.