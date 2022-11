Hochulova guvernerka New Yorka, v Georgii napovedali drugi krog senatnega boja

Čeprav se štetje glasov nadaljuje in izidi volitev ne bodo jasni še nekaj časa, so nekateri rezultati volitev že vidni. V Georgii so tako napovedali drugi krog boja za senatni stolček. Visoki volilni uradnik je povedal, da je v tej zvezni državi ostalo preštetih manj kot 10. 000 glasov, kar pomeni, da bo tesna tekma za senat potekla decembra. Gabriel Sterling , vodja operativnega urada državnega sekretarja v Georgii, je dejal, da preprosto ni več dovolj glasov, ki bi demokratskemu senatorju Raphaelu Warnocku omogočili, da preseže potreben prag, ki je potreben, da se izogne drugemu krogu volitev, poroča CNN.

Maloney se je sicer znašel v nerodnem položaju. Na eni strani je moral poudarjati, da so demokrati v predstavniškem domu presegli predvolilna pričakovanja, hkrati pa je poskušal razumeti svoj poraz. "Ne maram izgubljati. Toda moj nasprotnik je zmagal v tej tekmi in to pošteno. In to nekaj pomeni," je dejal Maloney.

Letos je sicer leto ženskih guvernerk. Kar v 12 zveznih državah so volivci za svoje voditeljice izbrali ženske guvernerke, kar je največ v zgodovini ZDA do sedaj, poroča The Washington Post. Ženske guvernerke so bile izvoljene še v Alabami, Arkansasu, Iowi, Kansasu, Mainu, Massachusettsu, Michiganu, Novi Mehiki in Južni Dakoti. Šest jih je demokratk in štiri so republikanke. V Arizoni in Oregonu rezultati še niso znani, vendar so vodilne kandidatke ženske.

Zagovorniki pravice do splava so zabeležili nekaj zmag

Pomembno zmago so zabeležili v konservativnem Kentuckyju, kjer je 52 odstotkov volivcev zavrnilo ustavno dopolnilo o prepovedi splava. "To je pomembna zmaga, ki postavlja temelje za prihodnji napredek," je ocenil Guttmacherjev inštitut, ki zagovarja pravico do splava.

Pravico do splava so pričakovano potrdili še v Kaliforniji, Michiganu in Vermontu, večinsko demokratskih državah, kjer bo odslej zagotovljena tudi v ustavi.

"Po vsej državi smo videli jasno zavračanje odločitve vrhovnega sodišča," pa je v odzivu na izide referendumov dejala Nancy Northup, predsednica Centra za reproduktivne pravice, ki zagovarja pravico do splava. Ocenila je, da so se volivci močno mobilizirali, da povrnejo pravico, ki jim jo je vzelo vrhovno sodišče. "Ne želijo, da bi politiki nadzorovali njihova telesa in njihovo prihodnost," je dodala.