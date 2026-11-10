Katie Zacharia naj bi se želela vrniti, a v Beli hiši se ji posmehujejo

Po navedbah treh virov za New York Post, ki so blizu Donaldu Trumpu, naj bi Katie Zacharia upala, da jo bo predsednik znova imenoval za tiskovno predstavnico. Eden od virov, ki pozna dogajanje v ozadju, je povedal, da naj bi Zacharia odločitev, da na volilni večer vodi oddajo na televizijski mreži Right Side Broadcasting Network (RSBN), sprejela prav z namenom, da bi Trump opazil njen nastop. "To je povedala na glas," je med drugim dejal vir.
Oseba, ki se je ta teden pogovarjala z Zachario, je sicer povedala, da naj bi ta pozneje trdila, da se je glede vrnitve na položaj tiskovne predstavnice zgolj šalila. Toda drugi viri menijo, da naj bi šlo za ponoven poskus pridobivanja Trumpove naklonjenosti. Zacharia naj bi si položaj prvič zagotovila prav z nastopi v televizijskih oddajah, za katere je vedela, da jih bo predsednik verjetno spremljal.
Zachario so konec tedna opazili tudi na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer se je predsednik pripravljal na nove kadrovske spremembe po porazu republikancev na vmesnih volitvah. Trump je Susie Wiles namreč zamenjal s Stephenom Millerjem, ki je postal novi vodja njegovega kabineta.
Zacharia je sicer v javnosti večkrat pohvalila Millerja in njegovo vlogo pri izvajanju množičnih deportacij v Trumpovem drugem mandatu, kar je dodatno podžgalo ugibanja o njenih političnih ambicijah.
Ker položaj tiskovnega predstavnika Bele hiše ostaja nezaseden, naj bi Zacharia v soboto na terasi Mar-a-Laga poskušala pritegniti predsednikovo pozornost. Ob tem je vir zatrdil, da se Zacharia na položaj ne bo vrnila, saj naj bi Trump menil, da je "šala" in naj bi jo označil za popoln polom.
Tudi drugi predstavniki Trumpove administracije naj bi bili glede možnosti njene vrnitve zelo skeptični. Eden od uradnikov je dejal, da Zacharia nikoli ni prenehala poskušati pridobiti položaja, njeno prepričanje, da je dobro opravila delo, pa označil za zaskrbljujoče.
Viri, ki so ji blizu, medtem trdijo, da se ne želi vrniti na položaj tiskovne predstavnice. Eden od njih je dejal, da je osredotočena na obrambo svobode govora in podporo predsednikovim prednostnim nalogam prek drugih medijev in platform.
Trumpovi sodelavci naj bi bili, kot piše New York Post, do možnosti Zachariine vrnitve še posebej kritični zaradi njenega prvega nastopa na položaju. Njen edini brifing v Beli hiši je trajal le 14 minut, nato pa naj bi imela težave tudi v intervjujih za Fox News, med drugim pri Seanu Hannityju in v oddaji Fox & Friends.
Njene sodelavce naj bi razjezila tudi izjava v pogovoru s Hannityjem, v kateri je za slab nastop na brifingu krivila nezadostno pripravo svojih podrejenih.
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