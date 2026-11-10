Katie Zacharia naj bi se želela vrniti, a v Beli hiši se ji posmehujejo

Po navedbah treh virov za New York Post, ki so blizu Donaldu Trumpu, naj bi Katie Zacharia upala, da jo bo predsednik znova imenoval za tiskovno predstavnico. Eden od virov, ki pozna dogajanje v ozadju, je povedal, da naj bi Zacharia odločitev, da na volilni večer vodi oddajo na televizijski mreži Right Side Broadcasting Network (RSBN), sprejela prav z namenom, da bi Trump opazil njen nastop. "To je povedala na glas," je med drugim dejal vir.

Oseba, ki se je ta teden pogovarjala z Zachario, je sicer povedala, da naj bi ta pozneje trdila, da se je glede vrnitve na položaj tiskovne predstavnice zgolj šalila. Toda drugi viri menijo, da naj bi šlo za ponoven poskus pridobivanja Trumpove naklonjenosti. Zacharia naj bi si položaj prvič zagotovila prav z nastopi v televizijskih oddajah, za katere je vedela, da jih bo predsednik verjetno spremljal.

Zachario so konec tedna opazili tudi na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer se je predsednik pripravljal na nove kadrovske spremembe po porazu republikancev na vmesnih volitvah. Trump je Susie Wiles namreč zamenjal s Stephenom Millerjem, ki je postal novi vodja njegovega kabineta.