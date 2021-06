Katoliška cerkev na Poljskem razkrila več sto novih prijav spolnih zlorab

Polovica žrtev je bila v času, ko so se zlorabe zgodile, mlajša od 15 let.

Polovica žrtev je bila v času, ko so se zlorabe zgodile, mlajša od 15 let. Med zlorabljenimi je bila približno polovica deklic in polovica dečkov. Nekatere zlorabe so trajale več kot desetletje.

Danes je katoliška cerkev razkrila, da je od julija 2018 do konca lanskega leta prejela poročila o 368 primerih spolnih zlorab mladoletnikov, od katerih so se nekatere zgodile že pred več desetletji. Poročilo ugotavlja, da je 39 odstotkov prijav utemeljenih, še vedno pa preiskujejo slabih 51 odstotkov prijav. 10 odstotkov so jih zavrnili iz razlogov, kot je pomanjkanje verodostojnosti navedb.

Zaradi prikrivanja obtožb o spolnih zlorabah mladoletnikov s strani duhovnikov je tako danes odstopil poljski škof Zbigniew Kiernikowski. Papež Frančišek je odstop škofa iz Legnica že sprejel, so sporočili iz nadškofije v Lublinu.

Ugotovitve, ki so jih predstavili danes, so nadaljevanje prejšnjega poročila. To je ugotovilo, da je v obdobju med letoma 1990 in 2018 na Poljskem skoraj 400 duhovnikov spolno zlorabljalo otroke in mladoletnike.

Problem spolnih zlorab v politično vplivni katoliški cerkvi na Poljskem je v zadnjih letih prišel na površje po vrsti dokumentarnih filmov in poročil v medijih o poskusih prikrivanja zlorab. Dolga vrsta obtožb o spolnih zlorabah je Poljsko, kjer je bila to do nedavnega tabu tema, pretresla zlasti po izidu dokumentarca "Nikomur ne povej" novinarja Tomasza Sekielskega.