Katoliška cerkev v Španiji odkrila 728 spolnih zlorab od leta 1945

Na konferenci je bilo rečeno, da se zbiranje pričevanj nadaljuje. Zbrana so bila v približno 200 uradih za zaščito mladoletnikov, ki jih je cerkev po Španiji ustanovila leta 2019. V vodilnem dnevniku El País, ki neprestano poroča o primerih v Španiji in tujini, je bilo zapisano, da so dejanske številke o zlorabah v cerkvi verjetno veliko višje, saj se cerkveno poročilo nanaša le na primere, zabeležene od leta 2019, in ne vključuje števila primerov, za katere je cerkev vedela pred tem datumom.

Odvetniška družba iz Madrida, ki vodi vzporedno preiskavo po naročilu španske škofovske konference, je za medije povedala, da je število žrtev verjetno na tisoče. Podjetje še ni pripravilo rezultatov. Španska cerkev do nedavnega ni želela izvajati preiskav ali objavljati informacij o primerih spolnih zlorab. Špansko državno tožilstvo se je v začetku leta pritožilo, da škofje prikrivajo informacije, a so škofje to zanikali.

"Člani te cerkve so prizadeli druge člane cerkve ali družbe," je dejal César García Magán, generalni tajnik Španske škofovske konference. "Zaradi tega čutimo bolečino in sram." Vendar je dejal, da to ne bo imelo nobenega pomena, če se ne bodo spremenili načini zaščite otrok. Dejal je, da je cerkev zavezana tudi k delitvi svojih ugotovitev in da mora pridobljene dokaze uporabiti za zagotovitev, da se "spolne zlorabe v srcu cerkve ne bodo več dogajale".

V škofovskem poročilu je navedeno, da so se zlorabe večinoma dogajale v šolah, semeniščih in župnijskih stavbah. Španski parlament je leta 2022 izglasoval začetek prve uradne preiskave pod vodstvom varuha človekovih pravic v državi o obsegu spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki in cerkveni uradniki, potem ko je časnik El País objavil obtožbe o zlorabah več kot 1200 žrtev.