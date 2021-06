Pol milijona evrov nagrade za odrezano glavo skesanca

Šef črnogorskega Kavačkega klana je še vedno na begu, a to ga ne ustavi, da ne bi obračunaval z nasprotniki in izdajalci. "Odrežite mu glavo in mi pošljite posnetek."Radoje Zvicer za uresničitev te želje ponuja pol milijona evrov, nanaša pa se na člana slovenske celice brutalne združbe, ki naj bi našim policistom predal celotno komunikacijo znotraj klana v zadnjih treh letih.

Skesanec naj bi bil med aretiranimi prejšnji mesec, ko so naši organi pregona kazensko ovadili kar 48 ljudi, šest so jih aretirali, pet jih še iščejo. Slovenska celica naj bi v treh letih zaslužila najmanj dva milijona evrov, v Slovenijo naj bi pripeljali najmanj 790 kilogramov kokaina, več deset kilogramov konoplje, heroina in hašiša, 30 litrov amfetamin baze in 5,6 milijona evrov. Darko Trifunović iz Inštituta za nacionalno in mednarodno varnost Republike Srbije je dejal: "Združba Kavački klan je odprta toliko, kot je odprta celica Veljka Belivuka. Medtem pa druge združbe, ki so ostale, popolnoma svobodno operirajo naprej, ker so nedotaknjene, kar še bolj velja za samo organizacijo. Ne le, da se cena droge na beograjskih ulicah ni zvišala, ampak so cene celo padle."

Veljko Belivuk, domnevna alfa srbskega dela krvoločne združbe, je februarja pristal v lisicah, isto se je zgodilo tudi njegovi desni roki Marku Miljkoviću, ki ga srbsko podzemlje pozna kot Mesarja. To sicer ne odvrača Srbkinj, ki ga po poročanju tamkajšnjih medijev vsak dan oblegajo z ljubezenskimi pismi in ženitnimi ponudbami. In to kljub dejstvu, da so racije specialnih enot v Beogradu razkrile hišo groze.