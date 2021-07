Vodja Kavačkega klana za glavo ovaduha ponuja milijon evrov

Z Generalne policijske uprave so nam sporočili, da NPU zavrača vse očitke, saj z nikomer na zaslišanju niso grobo ravnali in da več informacij ne morejo podati, ker kriminalistična preiskava še vedno poteka.

Ta pa ni bil edini, ki je sodeloval s Policijo. Izdajal naj bi še nekdo in to neprostovoljno. K temu naj bi ga s pištolo in pestmi med zaslišanjem prisilili kriminalisti NPU-ja, nad delom katerih, naj bi že bil odrejen nadzor.

Domnevni vodja brutalne črnogorske mafije Radoje Zvicer po množičnih aretacijah svojih članov zahteva glavo ovaduha, ki je maja pomagal razbiti slovensko podružnico. "Veliko ljudi je mrtvih, a ne samo v Črni Gori, ta vojna se je prenesla na Beograd in Novi Sad, poleg tega še na druge države in tudi zelo daleč stran," pripoveduje srbski novinar Mašan Lekić .

Tudi status drugega 'skesanca' ostaja neznanka. Moški je namreč konec maja po podani kazenski ovadbi zoper kriminaliste NPU-ja, kot navaja časnik Večer, izginil.

Lovke brutalnega klana sežejo celo do Nizozemske in Španije, do koder je zagotovo segla novica o nečloveškem mučenju in čevapčičih iz delov teles sovražnikov, ki si jih je Zvicer privoščil za večerjo. Klanu je zato maščevanje napovedal tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Kot razlaga Žistova, pa take brutalnosti v slovenski podružnici ni bilo. "Za zdaj ni podatkov, da bi kaj podobnega počeli slovenski člani združbe, ti naj bi se ukvarjali s prodajo orožja in droge."

Ti posli so slovenski podružnici od leta 2018 prinesli najmanj dva milijona evrov, vključevali so kar 790 kilogramov kokaina, nekaj deset kilogramov konoplje, heroina in hašiša, več deset litrov amfetamina in 5,6 milijona evrov gotovine.