'Kavč je bil fronta, orožje pa potrpežljivost'

Med državami, ki so trenutno zelo na udaru virusa, je tudi Nemčija. Tam so skušali z virusom živeti tako, da je omejitev vendarle malo – tudi po zaslugi močnejšega zdravstvenega sistema – a vseeno se je virus razširil do točke, ko država sprejema drastične ukrepe, ki marsikomu niso po volji, zaradi česar na nemških ulicah precej pogosto gledamo proteste.

Vseeno skuša nemška vlada ljudi vendarle spodbuditi k spoštovanju ukrepov, tudi s pomočjo oglasne kampanje. In tako se je na njihovem YouTubovem profilu pojavil "oglas iz prihodnosti", v katerem se starejši moški "spominja časov, ko je bil star 22 let, po svetu pa je pustošil novi koronavirus". Vse skupaj spominja na dokumentarce, kot jih danes gledamo o preteklosti, in v katerih nastopajo junaki nekega časa, ki se zamišljeno spominjajo odločilnih trenutkov. Nemcem je s tem videom uspel eden bolj simpatičnih poskusov pozitivne spodbude.

"Mislim, da je bila zima 2020, ko so bile v nas uprte vse oči. Star sem bil 22 let in ravno sem v Chemnitzu študiral strojegradnjo, ko je prišel drugi val. 22. Pri teh letih hoče človek študirati, se zabavati, koga spoznati, iti s prijatelji na pijačo ... Ampak usoda je imela z nami drugačne načrte. Nevidna nevarnost je ogrozila vse, v kar smo verjeli. In kar naenkrat je bila usoda naše države v naših rokah. Zato smo zbrali pogum in storili, kar so od nas pričakovali. Edino, kar je bilo prav. Storili smo ... Nič! Absolutno nič! Bili smo leni kot rakuni. Dneve in noči smo doma sedeli na zadnji plati in se borili proti širjenju koronavirusa. Fronta je bil kavč, potrpežljivost pa naše orožje. Kar namuzniti se moram, ko se spomnim tistih časov, ampak to je bila naša usoda. In tako smo postali junaki. Takrat, v koronazimi 2020," pravi glavni lik kampanje, ki se konča s pozivom – bodi junak in ostani doma.