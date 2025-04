Je Kazahstan na pragu svetovne prevlade v redkih rudninah?

Na nahajališču so dosel zdaj opredelili štiri perspektivna območja, kjer so zaloge redkih rudnin ocenjene na 935.400 ton, je pred vrhom EU in Srednje Azije v Uzbekistanu dejal predstavnik kazahstanskega ministrstva za industrijo in gradbeništvo.

Nahajališče so poimenovali "Novi Kazahstan", kjer bi se vse do globine 300 metrov lahko nahajalo tudi do 20 milijonov ton omenjenih rudnin, kažejo prve grobe ocene. Povprečna vrednost naj bi bila 700 gramov na tono. Če bodo nadaljnja raziskovanja te številke tudi potrdila, bi se Kazahstan uvrstil med prve tri države na svetu po zalogah redkih zemelj.