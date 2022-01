Putin za kaos v Kazahstanu okrivil 'tuje sile'. Na delu oboroženi skrajneži?

Kazahstan se po težkem tednu, ki so ga zaznamovali nemiri s tragičnim koncem, počasi pobira. Komunalne službe odstranjujejo razbitine z ulic, metle so v roke prijeli tudi prebivalci sami. Predsednik države Kasim-Žomart Tokajev je razglasil dan žalovanja za številnimi žrtvami protestov, ki jih je spodbudila občutna rast cen goriva, nazadnje pa so se sprevrgli v izgrede. Tokajev, ki je prepričan, da je šlo za poskus državnega udara, pravi, da so se med protestnike pomešali oboroženi skrajneži iz srednje Azije in Afganistana ter z Bližnjega vzhoda, o vmešavanju tujine pa je prepričan tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"V Kazahstanu je znova vzpostavljen red. Odvrnili smo nevarnost za državo," je zatrdil Tokajev. Bilanca izgredov pa je že zdaj črna, čeprav vseh uradnih števlik še ni. Predsednik države je navedel, da je materialna škoda ogromna, posebna vladna komisija pa jo še ocenjuje. Nanizal je, da je bilo v razdejanju prizadetih 1270 podjetij, oropanih več kot sto trgovin in bank ter zažganih 500 policijskih avtomobilov.

Tokajev je potrdil, da je bilo v nemirih poškodovanih več kot 1300 ljudi, ubitih pa 16 varuhov reda in miru. "Na žalost so bile prijavljene tudi smrtne žrtve med civilisti, vendar točno število še ugotavljajo," je pojasnil na izredni seji sveta za nacionalno varnost. Notranje ministrstvo je že prej sporočilo, da je bilo "ubitih 26 oboroženih kriminalcev". Kazahstanska televizija je sicer v nedeljo poročala, da je v nemirih umrlo več kot 160 ljudi, več kot 2000 pa jih je bilo ranjenih, ob tem pa navajala ministrstvo za zdravje. Številko so državni mediji nato zvečer izbrisali, pri čemer niso navedli razloga za to. Glede na podatke notranjega ministrstva pa so doslej aretirali 7939 ljudi, piše Slovenska tiskovna agencija (STA).

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Tokajev: Med protestnike pomešani oboroženi skrajneži Tokajev je po poročanju tiskovne agencije AFP zatrdil, da njegove varnostne sile niso in nikoli ne bodo streljale na mirne protestnike, omenjene nemire pa je označil za poskus državnega udara. Prepričan je namreč, da so se med protestnike pomešali oboroženi skrajneži iz srednje Azije in Afganistana ter z Bližnjega vzhoda. Tudi predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu je po telefonu zagotovil, da ne dvomi, da je šlo za teroristični napad. "Glavni cilj je bil jasen: spodkopavanje ustavnega reda, uničenje vladnih institucij in pridobitev oblasti. To je bil poskus državnega udara," je dejal že na virtualnem srečanju z drugimi voditelji držav Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), ki je v Kazahstan na pomoč poslala 2500 svojih vojakov. CSTO sicer poleg Kazahstana sestavljajo še Armenija, Belorusija, Kirgizija, Tadžikistan in Rusija.

icon-expand Vladimir Putin na virtualnem srečanju o Kazahstanu FOTO: AP

Putin: Kronologija dogodkov je jasna Na srečanju je bil oster tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je prav tako prepričan, da je šlo za poskus državnega udara pod krinko množičnih protestov. "Kronologija je jasna. Zavedamo se, da razvoj dogodkov v Kazahstanu ni bil ne prvi ne zadnji poskus tujega vmešavanja v notranja vprašanja naših držav," je dejal Putin, ki sicer pravi, da je CSTO s svojim ukrepanjem dal jasno vedeti, da tega ne bodo dovolili. Opozoril pa je, da akterji s pridom uporabljajo splet in družbena omrežja, da bi prebivalce pritegnili na ulice k protestom, ki nato vodijo v napade teroristov.

Začelo se je na podeželju, končalo v mestu Celotna slika kazahstanskega kaosa je sicer še vedno nejasna. Nasilni protesti v Kazahstanu so izbruhnili pred tednom dni. Spontani protesti so se začeli na zahodnih podeželskih območjih, nemiri pa so se hitro razširili v večja mesta, vključno z največjim kazahstanskim mestom Almaty, kjer so bili spopadi med protestniki in policisti najhujši.