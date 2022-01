Tuji vojaki, z Rusi na čelu, se bodo v nekaj dneh umaknili iz Kazahstana

"Glavna misija mirovnih sil CSTO je bila uspešno izpolnjena," je v današnjem videokonferenčnem nagovoru članom vlade in parlamenta ponovil Kasim Žomart Tokajev in napovedal časovnico umika tujih sil.

Več kot 2000 vojakov CSTO, ki jo poleg Rusije in Kazahstana sestavljajo še Armenija, Belorusija, Kirgizistan in Tadžikistan, je v Kazahstan prispelo ob vrhuncu krize prejšnji teden na povabilo samega Tokajeva. Več dni hudih spopadov med nasprotniki oblasti in varnostnimi silami ter plenjenje, ki jih je spremljalo, so takrat že povsem opustošili dele največjega mesta v državi Almaty.

S pomočjo domačih varnostnih sil in tujih vojakov je Tokajevu uspelo zatreti nemire, ki jih je označil za poskus državnega udara. Trdi, da so jih v resnici zanetili "profesionalci" ter oboroženi skrajneži iz Srednje Azije, Afganistana in Bližnjega vzhoda, ki naj bi se pomešali med protestnike, jezne zaradi visokih cen pogonskih goriv v z nafto in plinom bogati srednjeazijski državi.

Kazahstanska televizija je ob navajanju ministrstva za zdravje v nedeljo poročala, da je v nemirih umrlo več kot 160 ljudi, več kot 2000 pa jih je bilo ranjenih. Številko so državni mediji sicer zvečer izbrisali, pri čemer niso navedli razloga za to. Glede na najnovejše podatke notranjega ministrstva so doslej aretirali že skoraj 10.000 ljudi.