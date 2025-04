V Keniji zaradi mravelj aretirali belgijska najstnika

Belgijska najstnika, pri katerih so kenijski organi pregona našli več tisoč mravelj, domnevno namenjenih za prodajo na evropskih in azijskih trgih, bosta obsojena čez dva tedna, je sporočila sodnica. Izrek kazni bo 7. maja.

OGLAS

Belgijska državljana Lornoy David in Seppe Lodewijckx, oba stara 19 let, sta v Kenijo prišla s turistično vizo in sta bivala v gostišču v mestu Naivasha, ki je med turisti priljubljeno zaradi nacionalnih parkov. Organi pregona so ju prijeli, potem ko so jima zasegli 5000 mravelj, zapakiranih v 2244 epruvet. Te so bile napolnjene z vato, da bi mravlje preživele več tednov. Kenijske oblasti so prepričane, da sta jih nameravala ilegalno prodati na evropske in azijske trge.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Mravlje, ki so jih v Keniji zasegli belgijskima najstnikoma. icon-picture-layer-2 1 / 3

Najstnika sta krivdo priznala, a sta na sodišču skrušena pripovedovala, da nista vedela, da je njuno početje nezakonito, češ, da sta se "samo zabavala". 15. aprila so ju obtožili kršenja zakonov o ohranjanju prosto živečih živali, poroča AP. Sodnica Njeri Thuku je sporočila, da s primerom ne bo hitela, ampak si bo vzela čas za pregled vse dokumentacije, preden bo 7. maja izrekla kazen. V ločenem, a povezanem primeru, sta bila medtem obtožena Kenijec Dennis Ng'ang'a in Vietnamec Duh Hung Nguyen, potem ko so v njunem stanovanju v prestolnici Nairobi našli 400 mravelj.

V ločenem, a povezanem primeru, sta bila aretirana tudi Kenijec Dennis Ng'ang'a in Vietnamec Duh Hung Nguyen. FOTO: AP icon-expand

Kenijska služba za divje živali (KWS) je sporočila, da so bili vsi štirje osumljenci vpleteni v trgovino z mravljami na trgih v Evropi in Aziji in da gre pri zaseženih mravljah za t. i. messor cephalotes, veliko in rdeče obarvano vrsto, ki izvira iz vzhodne Afrike. Nezakonit izvoz mravelj "ne le spodkopava suverene pravice Kenije nad njeno biotsko raznovrstnostjo, ampak lokalne skupnosti in raziskovalne ustanove tudi prikrajša za morebitne ekološke in gospodarske koristi," so zapisali v izjavi. Po besedah KWS primer predstavlja "premik v trgovinskih trendih – od ikoničnih velikih sesalcev do manj znanih, a ekološko kritičnih vrst." Kenija se je namreč v preteklosti borila proti trgovini z deli teles večjih divjih živali, kot so sloni, nosorogi in luskavci.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Belgijska državljana Lornoy David in Seppe Lodewijckx trdita, da nista vedela, da je njuno početje nezakonito. icon-picture-layer-2 1 / 4