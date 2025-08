Britancu za helikoptersko reševanje zaračunali 14 tisoč evrov

Italijanski gorski reševalci so 60-letnemu Britancu izstavili račun v višini več kot 14 tisoč evrov, potem ko so ga morali reševati z gore, kjer je bilo postavljenih več opozorilnih tabel, da so gorniške poti zaradi nevarnosti plazov zaprte. Zaradi slabih vremenskih razmer so za reševanje aktivirali kar dva helikopterja in več gorskih reševalcev.