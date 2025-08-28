Potnici z mačko, ki je na vlaku mijavkala, 100 evrov kazni

Inšpektor na vlaku med Vannesem in Parizom je oglobil potnico, ker je njena mačka v vagonu preglasno mijavkala.

Camille je kupila tri vozovnice: zase, za partnerja in njuno mačko. Doplačilo za žival je v skladu s pravili upravljalca francoskih železnic. "Na začetku potovanja je maček malo mijavkal, po pritožbi potnika pa nam je inšpektor izdal globo," je Camille pojasnila za francoski medij. Dodala je, da je bil maček po imenu Monet v dobrem stanju in da je bil med vožnjo v svojem potovalnem kovčku.

Inšpektor je podal tri razloge za globo: mačka ni prenehala mijavkati, pritožilo se je več potnikov, potnica z mačko, torej Camille, pa se kljub pozivom ni želela umakniti, navaja The Independent.