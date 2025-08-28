Potnici z mačko, ki je na vlaku mijavkala, 100 evrov kazni

Inšpektor na vlaku med Vannesem in Parizom je oglobil potnico, ker je njena mačka v vagonu preglasno mijavkala.
Camille je kupila tri vozovnice: zase, za partnerja in njuno mačko. Doplačilo za žival je v skladu s pravili upravljalca francoskih železnic. "Na začetku potovanja je maček malo mijavkal, po pritožbi potnika pa nam je inšpektor izdal globo," je Camille pojasnila za francoski medij. Dodala je, da je bil maček po imenu Monet v dobrem stanju in da je bil med vožnjo v svojem potovalnem kovčku.
Inšpektor je podal tri razloge za globo: mačka ni prenehala mijavkati, pritožilo se je več potnikov, potnica z mačko, torej Camille, pa se kljub pozivom ni želela umakniti, navaja The Independent.
Francoske železnice so za BFM pojasnile, da inšpektor globe ni izrekel zaradi preglasnega mijavkanja, temveč ker se je pritožilo več potnikov, ki so zaradi mačjih zvokov postali nestrpni. "Naši uslužbenci so potnici ponudili možnost, da se premesti v sosednji vagon, kjer je bilo več praznih sedežev, a je potnica to zavrnila. Če bi se presedla v drug vagon, bi se napetosti med njo in ostalimi potniki zagotovo končale."
Camille sicer trdi, da je kazen krivična in da ji niso ponudili možnosti, da bi spor rešili, preden so ji napisali globo.
Francoski inšpektorji so februarja s skoraj 200 evri kaznovali tudi moškega, ki je na postaji telefonski klic opravljal prek zvočnika.
