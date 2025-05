TikToku pol milijarde kazni, ker je podatke Evropejcev pošiljal na Kitajsko

Za kršitve mora TikTok plačati več kot polmilijardno kazen, in sicer 485 milijonov evrov zaradi prenosa podatkov na Kitajsko in 45 milijonov evrov zaradi pomanjkanja preglednosti njihove politike zasebnosti.

Regulator je ugotovil tudi, da je TikTok med letoma 2020 in 2022 kršil pravila o transparentnosti, saj uporabnikom ni sporočil, da se njihovi osebni podatki pošiljajo na Kitajsko. TikTok je leta 2022 nato posodobil in uskladil svojo politiko zasebnosti, poroča Politico .

Regulator je odločitev utemelil z navedbami, da TikTok tudi ni ustrezno ocenil in obveščal, komu jih bodo poslali in kako bodo podatki Evropejcev obravnavani znotraj kitajske zakonodaje. Kitajski zakoni dajajo kitajski vladi namreč obsežna pooblastila, da lahko od podjetij zahtevajo osebne podatke, kar se bistveno razlikuje od standardov v EU.

TikTok nad odločitvijo razočaran

Kot še poroča Politico, je omenjena kazen tretja največja na področju kršitve uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

TikTok je sicer več let zatrjeval, da podatkov evropskih in ameriških uporabnikov ne shranjujejo na strežnikih na Kitajskem. Po očitkih in kritikah so priznali, da so odkrili, da se nekateri podatki njihovih uporabnikov res shranjujejo na Kitajskem. Irski regulator je takrat začel s preiskavo, čeprav je TikTok trdil, da so podatke izbrisali.