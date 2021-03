Kazenska kolonija št. 2 – za zidovi zapora, ki naj bi 'zlomil' Navalnega

Kazenska kolonija številka dve, v katero so premestili največjega ruskega opozicijskega kritika Alekseja Navalnega, je po besedah nekdanjih obsojencev ena najhujših v Rusiji. V njej vlada strog disciplinski režim. Uprava zapornike poskuša psihično zlomiti s tem, da jih povsem izolira od zunanjega sveta. Ne smejo se pogovarjati med seboj, spodbujajo pa jih, da drug drugega nadzirajo. Ekipa Navalnega je objavila posnetek lokacije z dronom.

Premestitve obsojencev znotraj ruskega penološkega sistema lahko trajajo več dni ali tednov, njihovi sorodniki pa za lokacijo običajno izvejo šele potem, ko prispejo na lokacijo. Alekseja Navalnega so po besedah njegovega odvetnika v nedeljo iz zapora v Moskvi premestili v tri ure oddaljeno kazensko kolonijo številka 2 v mestu Pokrov v osrednji ruski regiji Vladimir. Njegova ekipa je z dronom posnela območje in posnetek objavila.

'To je ena najhujših kazenskih kolonij v Rusiji' Nekdanji obsojenci, ki poznajo delovanje omenjene kazenske kolonije, so za Telegraph razkrili, da bo Navalni v zaporu podvržen kombinaciji hude izolacije in tako psihičnega kot fizičnega pritiska, s katerim ga bodo poskušali mentalno povsem uničiti. "To je ena najhujših kazenskih kolonij v Rusiji. Nekdanji zaporniki se o razmerah, ki vladajo v njej, bojijo spregovoriti, saj se bojijo povračilnih ukrepov," je povedal Ruslan Vakhapov, zagovornik človekovih pravic, ki se ukvarja z obrambo pravic zapornikov. "Navalni bo po vsej verjetnosti izoliran od zunanjega sveta, drugim zapornikom pa bodo prepovedali govoriti z njim," je dodal. Če prekršijo stroga pravila in urnik, so zaporniki izpostavljeni fizičnim zlorabam pravosodnih policistov. Tem tudi sicer ne smejo pogledati v oči, uprava pa zapornike spodbuja k temu, da nadzirajo in izdajajo sojetnike. "Zaporniki v Rusiji nimajo nobenih pravic," je bil jasen Vakhapov. "Navalnega čaka nepredstavljiv pritisk, ki ga bo lahko psihološko oslabil, vendar mislim, da se bo uprava bala uporabiti fizično silo zoper njega. S tem bi namreč v celoti škodovala svojemu ugledu, '' je dodal.

icon-expand Aleksej Navalni zaporno kazen prestaja v eni najhujših ruskih kazenskih kolonij. FOTO: Google Earth

'Podnevi se je prepovedano usesti in počivati' TudiKonstantiv Kotov, eden od akterjev v t. i. Moskovski zadevi, kontroverznem nizu sojenj aktivistom, ki so sodelovali v protestih, h katerim je leta 2019 pozival Navalni, je opisal strog disciplinski režim v zaporu. "Vsak dan, od 6. do 22. ure sem preživel na nogah, z rokami, zvezanimi za hrbtom. Lahko sem stal ali hodil, podnevi se je bilo prepovedano usesti in počivati," je opisal za Telegraph. "Zaporniki ne smejo svobodno govoriti, cel dan so pod nadzorom. Kontakt z zunanjim svetom je močno omejen – telefonski klici niso dovoljeni, dovoljena so na roke napisana pisma, za katera pa se ne ve, ali dosežejo naslovnika. Traja lahko več mesecev. Zelo neprijetno in ponižujoče je." Kotov se spominja, da ga je eden od zapornikov ves čas opazoval, tudi, ko je šel na stranišče. "Uprava je vsem obsojencem prepovedala, da se pogovarjajo z menoj, plačali pa so jim, da so me provocirali. To je način discipline, ki ga vodi uprava. Pričakovali so, da se bom na provokacije odzval. A če se odzovete, vas osamijo." Kot pravi, ta psihološki pritisk lahko povzroči resno škodo, o tem pa se je odločil spregovoriti zaradi Navalnega. "Alekseja bodo nadlegovali še bolj, kot so mene, zato moramo to povedati celemu svetu."

'Zapor, ki te psihično zlomi' Njegovo zgodbo je potrdil tudi Dmitrij Demuškin, aktivist, ki je v omenjeni koloniji preživel dve leti. Za TV Rain, neodvisno rusko televizijo, je povedal, da te zapor psihično zlomi s tem, ko te izolira od zunanjega sveta. "Moji sorodniki so šele po treh tednih izvedeli, kje sem," pripoveduje. Pisem, ki so mu jih poslali, ni nikoli dobil. Spomnimo Navalni, 44-letni kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina,se je po zastrupitvi z novičikom 20. avgusta lani v Rusiji in po večmesečnem zdravljenju v Nemčiji sredi januarja letos vrnil v Moskvo. Takoj po prihodu so ga aretirali in mu februarja izrekli kazen dveh let in pol zapora zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, medtem ko je bil v Nemčiji. Zaradi aretacije in obsodbe so v Rusiji potekali množični protesti. ZDA so posledično napovedale uvedbo sankcij proti sedmim visokim ruskim predstavnikom, začele pa so veljati tudi sankcije EU proti štirim visokim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona. Strokovnjakinji Združenih narodov za človekove pravice, ki sta preučili zastrupitev Navalnega, pa zahtevata izvedbo mednarodne preiskave o zastrupitvi ter njegovo takojšnjo izpustitev iz ruske kazenske kolonije.