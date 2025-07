Nove ovadbe v primeru Poreč: skupaj sedem osumljencev

Namesto da bi mu pomagali, so ga premestili na bližnjo ulico in ga pustili nezavestnega na tleh, ne da bi poklicali reševalce, kot poroča Net.hr .

Napad se je zgodil v noči s četrtka na petek, 25. julija, pred nočnim klubom na Obali maršala Tita v Poreču. Po podatkih državnega tožilstva so osumljenci 19-letnika večkrat udarili z rokami in nogami po telesu z namenom, da bi mu povzročili hude telesne poškodbe, zaradi katerih je mladenič izgubil zavest.

Spomnimo, da je poreška policija v sodelovanju s Službo za splošno kriminaliteto istrske policijske uprave predhodno zaključila kriminalistično preiskavo zoper tri moške, stare 40, 29 in 47 let. Ugotovljeno je bilo, da so prav tako v noči s 25. na 26. julij fizično napadli 19-letnika v in pred gostinskim lokalom. 40-letnik je mladeniču povzročil najhujše telesne poškodbe, ostali pa so sodelovali v pretepu in mu niso nudili pomoči.

Zoper 40-letnika je bila vložena kazenska ovadba zaradi hude telesne poškodbe, sodelovanja v pretepu in nenudenja pomoči, 29-letnik in 47-letnik pa sta bila ovadena zaradi sodelovanja v pretepu in nenudenja pomoči. Tri osumljence so 27. julija predali nadzorniku pripora, zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja pa so jim odredili pripor.