Kazensko prijavili Hrvata in Slovenca zaradi napada na novinarko

Hrvaška policija je zaradi napada na novinarko hrvaške radiotelevizije Majo Sever in sodnico Sandro Artuković vložila kazensko prijavo proti 44-letnemu hrvaškemu državljanu in 56-letnemu državljanu Slovenije, poročajo hrvaški mediji. Novinarko in sodnico naj bi napadel lastnik restavracije, ker sta želeli preveriti, ali gostilna kljub prepovedi obratovanja deluje. Identitete osumljencev hrvaški mediji niso razkrili.

Novinarka in sodnica, ki je bila v preteklosti namestnica pravosodnega ministra, sta v ponedeljek na otoku Tijat skušali preveriti, ali restavracija Spirito še deluje, čeprav je državna inšpekcija odredila njeno zaprtje. Po navedbah prič ju je napadel lastnik restavracije, ki je prišel do čolna, na katerem sta bili, ter jima vzel mobitel. icon-expand Kriminalistična preiskava je potrdila, da sta osumljena pred otokom Tijat skušala onemogočiti delo 51-letnice, ki je bila s 56-letnico skupaj v plovilu, je sporočila šibeniško-kninska policijska uprava (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock "Kriminalistična preiskava je potrdila, da sta osumljena pred otokom Tijat 1. avgusta skušala onemogočiti delo 51-letnice, ki je bila s 56-letnico skupaj v plovilu. Večkrat sta se s svojim plovilom zagnala proti njunemu plovilu in jima grozila, zaradi česar sta se zbali za osebno varnost. Pri tem je bil 51-letnici odvzet mobitel, ki ga je kasneje dobila nazaj," je sporočila šibeniško-kninska policijska uprava. Novinarka je po incidentu dejala, da ni slikala nikogar, temveč le plažo, slučajno je dopustovala v šibeniškem arhipelagu, k restavraciji pa jo je zvabila radovednost. Po navedbah medijev lastnik omenjene restavracije meni, da je zaliv, v katerem se nahaja gostinski objekt, njegov, čeprav uradno ni naveden kot lastnik tega zemljišča.