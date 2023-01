Kaznovanje 'vandalov': Aretirali skoraj 1500 brazilskih protestnikov

Brazilski minister za pravosodje in varnost Flavio Dino je dejal, da so policisti po napadu na kongres zadržali 40 avtobusov, za katere so sumili, da se v njih prevažajo protestniki. V enem izmed njih so našli pištolo, kar po mnenju Dina kaže na na pripravo na nasilna dejanja. Minister je povedal, da so z včerajšnjimi 209 aretacijami in današnjimi 1200 aretiranimi skupaj pridržali skoraj 1500 protestnikov. Z iskanjem odgovornih za izgrede pa brazilska vlada še nadaljuje. Zato so vladni organi državljane pozvali na pomoč in jih prosili za posredovanje vseh informacij, ki bi lahko bile relevantne pri iskanju pobeglih izgrednikov, poroča BBC. Do sedaj je vlada prejela že okoli koli 13.000 elektronskih sporočil z informacijami.

Prijeti bodo med drugim odgovarjali za poskus državnega udara, nezakonit vstop v javno ustanovo in uničenje javne lastnine. Ostale po odredbi sodnika brazilskega vrhovnega sodišča Alexandra de Moraesa išče vojska. Tej je sodnik tudi naročil, naj do torka po razpusti vse tabore Bolsonarovih privržencev, policiji pa zaukazal aretacijo vseh, ki se še nahajajo na ulicah v prestolnici. Tam že vse od Bolsonarovega poraza na oktobrskih volitvah tabori več podpornih skupin.

Medtem so nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara zaradi bolečin v trebuhu prepeljali v bolnišnico. "Trenutno je v bolnišnici na opazovanju zaradi nelagodja v trebuhu, ki izvira iz napada z nožem, ki ga je doživel leta 2018," je sporočila Bolsonarova žena. Nekdanjega brazilskega predsednika so namreč leta 2018 med svojo zmagovalno predsedniško kampanjo napadli in ga zabodli v trebuh.