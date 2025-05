Kdaj bo človeško nadomestila robotska roka?

Humanoidni roboti sprožajo razpravo o varnosti, obliki in delovanju, medtem ko povpraševanje po človeku podobnih dvonožnih strojih hitro narašča. Analitiki pri Bank of America napovedujejo, da bo do leta 2030 v uporabi milijon humanoidnih robotov.

Predvideni razcvet robotskega trga ponuja proizvajalcem in ponudnikom logističnih storitev priložnost za avtomatizacijo procesov, kar pomaga znižati proizvodne stroške in povečati učinkovitost. A človeku podobni stroji sprožajo ognjevite razprave o varnosti, obliki in delovanju. Glavna produktna direktorica pri podjetju Agility Melonee Wise pravi, da lahko roboti podjetja služijo kot povezava med procesi avtomatizacije, ki jih sedaj sestavljajo bolj konvencionalne robotike. "Humanoidi povezujejo vse te zelo strukturirane procese, ki trenutno nimajo dobrih povezav," je dejala.

"Dodali bomo vizijo, da bomo robotom dali možnosti načrtovanja, sposobnost razumevanja govora in povečali mobilnost," pravi vodja robotike pri podjetju ABB Sami Atiya. "Vprašanje je, kakšna oblika bo na koncu nastala. Ali bo humanoid? Verjamemo, da bo morda drugačna."

ABB že več desetletij razvija robotiko in uporablja mehanske roke, ki so opravljale vrsto proizvodnih nalog, od varjenja do montaže. Švicarska industrijska skupina stavi, da bodo stranke pri uvajanju naprednejše robotike iskale drugačno obliko od človeške: "Še nisem srečal stranke, ki bi si želela robota na nogah," je še rekel Atiya.

Profesor robotike na Univerzi v Kaliforniji v Berkeleyju Ken Goldberg je za Financial Times dejal, da bodo humanoidi uspešni na trgu, zlasti če bi lahko bili bolj prilagodljivi pri svojem uvajanju. Proizvajalci humanoidnih robotov jasno poudarjajo, da je njihova privlačnost ravno v tem, da bi lahko nadomestili ljudi s stroji, saj lahko neprekinjeno opravljajo ponavljajoča se opravila z malo odmori.

