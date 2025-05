Kdaj bo konec vojne?

Ob proslavljanju in paradi ob dnevu zmage v drugi svetovi vojni naj bi v Moskvi za tri dni ustavili napade na Ukrajino. Toda zgolj kratko premirje še zdaleč ni tisto, kar po več kot treh letih invazije zahteva Ukrajina, ki je že marca brez težav pristala na ameriški mirovni predlog. Napoved predsednika Donalda Trumpa, da bo vojno končal v enem dnevu, se tako ob ruskem zavlačevanju vse bolj spreminja v vprašanje, kdaj in če bo vojna sploh končana. Iz Washingtona, ki sicer pod Trumpom precej popušča Rusiji, v zadnjem času prihajajo opozorila, da bo Amerika dvignila roke in se umaknila z mirovnih pogajanj, če ne bo napredka. A predsednik Trump pravi, da za zdaj še ni obupal.