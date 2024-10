Kdaj bo ruski ofenzivi v Ukrajini pošla sapa?

OGLAS

Michael Kofman je v pogovoru za časnik Intelligencer dejal, da Rusija sicer vzdržuje pritisk na Ukrajino, vendar hkrati tudi sama trpi zaradi visoke stopnje bojne izčrpanosti in se že sooča z "velikimi omejitvami". Kofman, sicer rojeni Kijevčan in raziskovalec pri ameriški fundaciji Carnegie Endowment for International Peace, meni, da bo ruska prednost skozi prihajajočo zimo in v prihodnjem letu začela kopneti.

V nasprotju z nekaterimi pa analitik ne napoveduje, da bo Rusija ostala brez vojne mašinerije in moštva, vendar verjame, da ne more v nedogled vzdrževati ofenzivnega tempa. Takšen razvoj dogodkov bi bil lahko žarek upanja za Ukrajino, ki se trenutno sooča z vztrajnim ruskim napredovanjem na vzhodu. Ruski napredek je sicer najhitrejši po letu 2022, vseeno pa ne gre za globoke in bliskovite premike, kot smo jih videli v začetku vojne in v ukrajinski harkovski protiofenzivi. Kofman ocenjuje, da ruska vojska ob tem intenzivno izčrpava svoje vojne vire. Njegov prvi argument je, da je Rusija svojo modernejšo oborožitev, ki je bila uničena, začela nadomeščati z zalogami orožja iz sovjetskih časov. Prepričan je, da so ruske proizvodne zmožnosti manjše od izgub, ki jih trpijo na bojišču. "To pomeni, da je ruska vojska morala začeti prilagajati taktiko, da bi minimizirala izgube. To pa hkrati zmanjšuje njeno sposobnost za večje operativne preboje." Rusija je doslej izvedla 'zgolj' en krog mobilizacije, ko so jeseni 2022 vpoklicali 300.000 rezervistov. V Kremlju so se nato predvsem osredotočili v novačenje prostovoljcev. Kot trdijo, mesečno pridobijo 30.000 rekrutov, po ukrajinski invaziji na Kursk pa naj bi ta številka mesečno dosegla 45.000 novih podpisnikov pogodb z rusko vojsko. Glavni motiv za precejšen odziv ruskih moških je predvsem zaslužek. Država nudi razmeroma visoko plačilo in bonuse, ki so v mesecu juliju primerljivi z ZDA, piše Business Insider. Ob tem je treba dodati, da veliko prostovoljcev prihaja iz krajev, kjer je srednji mesečni dogodek krepko manjši od ameriškega.

"Jasno je, da pri tej stopnji izgub ruska kampanja pogodbenega zaposlovanja ne more slediti tempu," meni Kofman. "To sicer ne pomeni, da bo Rusiji zmanjkalo moštva, vendar je jasno, da imajo težavo." Ministrstvo za obrambo Velike Britanije je v ponedeljek sporočilo, da je Rusija utrpela največ žrtev v enem dnevu od začetka vojne, povprečno pa naj bi ruska vojska skozi prihajajočo zimo izgubljala po 1000 vojakov na dan. Rusija v Donbasu še naprej vzdržuje strateško iniciativo in pritiska na ukrajinske položaje. Na manj kot 10 kilometrov se je približala Pokrovsku, v začetku oktobra je padla trdnjava Ugledar, hkrati pa Rusija vrši kontraofenzivo v Kursku, saj si želi povrniti izgubljeno ozemlje. V Pokrovsk in njegovo okolico je Ukrajina pripeljala znatne okrepitve in boji za strateško in logistično pomembno mesto, ki odpira pot proti reki Dneper, bodo zagotovo izjemno krvavi in dolgi. Kofmanova analiza ruskega tempa bojevanja vključuje tudi potencialne posledice za rusko gospodarstvo, ki ga Kremelj vzdržuje tudi z obrambnimi naročili in potrošnjo. Osnutki političnih dokumentov, o katerih so septembra poročali ruski mediji, kažejo, da nameravajo oblasti še naprej porabljati približno 40 odstotkov celotnega proračuna države za svojo vojsko in nacionalno varnost. Rusija je v letu 2023 kljub mednarodnim sankcijam zabeležila 3,6-odstotno rast BDP, znatno rast pričakujejo tudi letos. Nove projekcije predvidevajo 3,9-odstotno rast, kar presega 2,9-odstotne napovedi.

